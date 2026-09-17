El niño de 5 años que sufrió graves quemaduras tras un accidente doméstico en Pocito recibió su primera intervención médica en el Hospital Garrahan, en Buenos Aires. El pequeño permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado.

El hecho ocurrió el pasado 9 de septiembre en una vivienda del barrio Teresa de Calcuta, cuando al menor le cayó encima agua hirviendo proveniente del carro panchero de sus padres. Debido a la gravedad de las lesiones, permaneció inicialmente internado en el Hospital Rawson y luego fue trasladado al centro pediátrico porteño.

Según informaron allegados a la familia, en las últimas horas los profesionales del Garrahan realizaron el primer toilette quirúrgico, un procedimiento que permite limpiar las zonas afectadas y reducir el riesgo de infecciones. Su estado continúa siendo delicado y los médicos siguen de cerca su evolución.

El niño presenta quemaduras de tipo A-AB en distintas partes del cuerpo, motivo por el cual fue derivado a Buenos Aires para recibir atención de mayor complejidad.

Campaña solidaria para ayudar a la familia

Mientras el pequeño continúa internado, su madre, Gimena, permanece en Buenos Aires acompañándolo. Desde la comunidad educativa a la que asiste el niño lanzaron una campaña solidaria para colaborar con los gastos que debe afrontar la familia durante la internación.

Quienes deseen realizar una colaboración económica pueden hacerlo mediante el alias simon.jesus.nx, cuya titular es Gimena Ayelén Parra Chomiuk.