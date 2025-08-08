Policiales > Flagrancia
El nieto de Margartira Ferrá de Bartol, detenido en un hotel alojamiento
POR REDACCIÓN
Este jueves 7 de agosto de 2025, un incidente protagonizado por Juan Ferrá González, de 24 años, y Alejandro Carretero, de 35 años, tuvo lugar en las inmediaciones del Hotel Camelot. Según testigos, ambos hombres intentaron sustraer una escalera a la salida del establecimiento, mientras bromeaban sobre la situación. Las empleadas del hotel, al observar el hecho, no abrieron el portón de acceso, lo que provocó que los implicados, ofuscados, destruyeran el motor eléctrico que lo accionaba, arrancando cables en el proceso. Ambos quedaron detenidos y se les inició una causa en el Sistema Especial de Flagrancia.
De acuerdo a la información proporcionada por fuentes policiales, a raíz de este daño, se dio inmediato aviso a la parte judicial, y un ayudante fiscal se presentó en el lugar para dar inicio al procedimiento correspondiente en Flagrancia. Las autoridades informaron que, en el momento de la detención, ambos individuos se encontraban en estado de ebriedad, aunque Juan Ferrá González mostraba signos más evidentes de intoxicación alcohólica.
Durante el procedimiento, Ferrá González, quien es nieto de la reconocida figura Margarita Ferrá de Bartol, insultó y amenazó a los efectivos policiales, asegurando que no sabían con quién se estaban enfrentando. La intervención fue realizada primeramente por personal de la Comisaría 28º, según indicaron fuentes calificadas.
Margarita Ferrá de Bartol fue tres veces ministra de Educación de la provincia de San Juan y era diputada nacional al momento de su trágica muerte en el año 2013 durante una inauguración de obras en Valle Fértil. La mujer fue la única víctima fatal tras la caída del helicóptero en el que viajaban el entonces gobernador José Luis Gioja y el diputado Daniel Tomas.
