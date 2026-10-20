La NASA detectó tres cambios significativos en el océano Pacífico que evidencian el fortalecimiento del fenómeno de El Niño durante 2026: un aumento de la temperatura del agua, variaciones en el nivel del mar y modificaciones en su coloración. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), existe más de un 83% de probabilidad de que el episodio alcance una intensidad fuerte o muy fuerte hasta el primer trimestre de 2027, lo que podría provocar alteraciones climáticas en distintas regiones del planeta.

Las observaciones satelitales muestran que el Pacífico ecuatorial atraviesa un proceso de calentamiento que preocupa a los especialistas. El fenómeno, que suele registrarse cada dos a siete años, se caracteriza por temperaturas oceánicas superiores a los valores habituales y puede modificar los patrones de precipitaciones, sequías y tormentas.

De acuerdo con los datos difundidos por la NASA, las temperaturas de la superficie del mar registraron incrementos de aproximadamente 1,7 °C en sectores del Pacífico oriental. Además, los científicos detectaron diferencias de hasta 40 centímetros en la altura de la superficie oceánica.

Las tres señales de El Niño extremo que detectó la NASA

Una de las primeras señales apareció en enero de 2026, cuando los satélites identificaron una onda Kelvin cerca de Micronesia. Se trata de un movimiento de grandes masas de agua cálida que transporta calor desde el oeste hacia el este del océano Pacífico.

A comienzos de abril, ese desplazamiento ya había alcanzado el Pacífico oriental. En algunas regiones, el nivel del mar se ubicó entre 30 y 40 centímetros por encima de los valores habituales. En contraste, cerca de Indonesia y el norte de Australia se observaron disminuciones de entre 15 y 20 centímetros.

Josh Willis, científico del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, explicó que estas ondas funcionan como "el latido del corazón de El Niño", debido a su importancia para comprender la evolución del fenómeno.

Otro de los cambios más llamativos está relacionado con el color del agua. A través del satélite PACE, los investigadores identificaron una reducción de las tonalidades verdosas en sectores del Pacífico ecuatorial y una mayor presencia de tonos azulados.

Esta transformación se relaciona con una disminución del fitoplancton, conjunto de organismos microscópicos fundamentales para la alimentación de numerosas especies marinas. El calentamiento reduce el ascenso de aguas profundas ricas en nutrientes, lo que afecta su desarrollo.

Qué consecuencias podría tener El Niño en Argentina

El fortalecimiento de El Niño puede modificar las condiciones meteorológicas en diferentes regiones del mundo. Entre sus posibles efectos aparecen precipitaciones superiores a los valores normales, sequías prolongadas, temperaturas extremas y alteraciones en los ecosistemas marinos.

En Argentina, históricamente, este fenómeno se asocia con una mayor probabilidad de lluvias en sectores del centro y noreste del país, especialmente durante la primavera y el verano. Sin embargo, sus consecuencias no son iguales en todas las provincias.

En San Juan, el impacto dependerá de la evolución de las condiciones atmosféricas regionales. Por eso, la presencia de un episodio intenso de El Niño no significa necesariamente que se produzcan lluvias extraordinarias o inundaciones en la provincia.

Los científicos continuarán monitoreando el océano Pacífico durante los próximos meses para determinar la intensidad máxima del fenómeno y sus posibles repercusiones durante el verano 2026-2027.