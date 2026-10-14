La crecida del río Paraná continúa generando preocupación en el noreste argentino, donde las intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño provocaron inundaciones, evacuaciones y cortes de rutas. Este miércoles 14 de octubre, las autoridades confirmaron que 57 personas debieron abandonar sus hogares en la isla Apipé, en Corrientes, mientras que distintas localidades de Misiones y Chaco enfrentan el riesgo de quedar aisladas por el avance del agua. El panorama podría agravarse durante la próxima semana.

Una de las situaciones más complicadas se registra en la isla Apipé, ubicada aguas abajo de la represa de Yacyretá. El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, recorrió las zonas afectadas y confirmó que las familias evacuadas recibieron asistencia alimentaria y fueron trasladadas a lugares seguros.

"Ya reubicamos a 57 personas, distribuimos alimentos para ellas y los animales", expresó el mandatario provincial, quien también anunció la preparación de un albergue para alojar a quienes deban abandonar sus viviendas.

Por su parte, el intendente de San Antonio de Apipé, Gustavo Figueredo, advirtió que las previsiones son preocupantes. Actualmente, el nivel del agua se encuentra en 4,45 metros y podría alcanzar los cinco metros en los próximos días, una altura similar a la registrada durante las históricas inundaciones de 1983.

De cumplirse esa proyección, aproximadamente el 45% de la isla podría quedar bajo el agua. Además, las autoridades estiman que entre 30 y 50 familias más podrían necesitar asistencia para abandonar sus hogares.

La emergencia también afecta a los productores ganaderos. Según los relevamientos locales, alrededor de 2.000 cabezas de ganado deberán ser trasladadas hacia zonas más elevadas para evitar pérdidas. Hasta el momento, unas 500 ya fueron retiradas.

Rutas cortadas y localidades que podrían quedar aisladas

En Misiones, la crecida provocó el desborde de los arroyos Paranay y Piray Guazú, lo que obligó a interrumpir la circulación vehicular sobre dos puentes de la Ruta Nacional 12.

La decisión fue adoptada durante la noche del martes por la concesionaria vial Camino Selva, debido al riesgo que representaba el avance del agua.

Esta situación amenaza con dejar aislados a unos 20.000 habitantes de Montecarlo, así como también a las localidades de Puerto Piray y Caraguatay.

Como alternativa, los conductores deben utilizar caminos que conectan con la Ruta Nacional 14. Sin embargo, varios de esos accesos son de tierra y también fueron afectados por las precipitaciones.

En Chaco, las autoridades advirtieron que la Isla del Cerrito, ubicada en la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay, podría perder su conexión terrestre con el resto de la provincia durante los próximos días.

Advierten que las inundaciones podrían agravarse

El director de Defensa Civil de Corrientes, Bruno Lovinson, anticipó que el río Paraná continuará creciendo y podría superar los niveles de evacuación entre el 20 y el 21 de octubre.

"El río Paraná va a seguir en su ascenso hasta los niveles de alerta", señaló el funcionario al referirse a las proyecciones hidrológicas.

Las primeras localidades afectadas son Apipé, San Antonio e Ituzaingó, pero el avance del agua también podría comprometer a Itatí, Paso de la Patria y Corrientes Capital.

En Ituzaingó, el río ya alcanzó niveles de evacuación, mientras que Itatí declaró el estado de emergencia ante la posibilidad de nuevas inundaciones.

Las Cataratas del Iguazú también sufren las consecuencias

El aumento de los caudales también afecta al Parque Nacional Iguazú, donde las autoridades dispusieron restricciones para garantizar la seguridad de los visitantes.

Este miércoles se habilitó parcialmente el ingreso al área de Cataratas, aunque los circuitos Inferior y Superior permanecen cerrados por el elevado volumen de agua.

Desde la administración del parque explicaron que las condiciones actuales superan los parámetros de seguridad establecidos para circular por determinadas pasarelas y balcones.

Mientras tanto, Defensa Civil y los gobiernos provinciales continúan monitoreando el comportamiento de los ríos y organizando operativos de asistencia para las familias que podrían verse afectadas por nuevas inundaciones.