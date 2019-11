El niño de 2 años golpeado por su mamá fue trasladado a hogar tras intervención de la justicia

El niño de 2 años que fue agredido y golpeado por su mamá en una casa de un barrio de La Plata, y que se vio en un video difundido en redes sociales, fue trasladado en las últimas horas a un hogar de la provincia de Buenos Aires y su madre está imputada por averiguación de ilícito, confirmaron hoy fuentes judiciales.



Tras la intervención judicial, el niño fue trasladado a un hogar de tránsito donde un grupo del Servicio Local de Niñez asiste al menor a partir de las imágenes en las que se registró el maltrato de la mujer, según informaron hoy a Télam fuentes del municipio.



El fiscal a cargo del caso, Juan Cruz Condomi Alcorta consideró hoy que el video "resultó alarmante" y que la fiscalía supo en primer término de este hecho por el video, pero que en paralelo radicó la denuncia un familiar del menor, que no habían dado registro en la justicia previamente de estos hechos de violencia.



Condomí Alcorta destacó que a partir de ese momento se tomaron "medidas urgentes para cuidar a la menor" y que "fue un trabajo en conjunto de la justicia penal y el juzgado de familia".



La Justicia de Familia de La Plata intervino de oficio luego de que se viralizó ayer el video grabado por una testigo, donde se ve a la joven de 23 años mientras golpea brutalmente a su pequeño hijo en una casa del barrio de Ringuelet, en la capital provincial.



La medida la adoptó el Juzgado de Familia 5, a cargo de Alejandra Lago, luego de que se conoció el video filmado en la vivienda de las calle 119, entre 514 y 515.



En el video la mujer golpea e insulta a su hijo y en algunos momentos le dice “no te aguanto más”. "¿Te gusta que te peguen? Yo te voy a revolcar por todo el piso, te voy a hacer hombre a vos, hijo de p...", mientras le da una paliza a la criatura.



La mujer lo sigue golpeando cuando el nene ya está en el piso llorando y le dice: "Calláte, no te banco más, no te soporto más. Te voy a mandar en coma por hijo de p...".



"La mamá está imputada y esta siendo investigada por averiguación de ilícito, queremos ver la magnitud de los ilícitos",explicó el fiscal en declaraciones a la señal de noticias TN.



Apuntó que el hecho sucedió unos 15 días atrás, y que se comprobó "una situación de violencia sostenida en el tiempo, desde los pocos meses de vida del niño".



"Al tomar conocimiento de esta circunstancia me comuniqué con el juez de familia que, en tandem conmigo, mandó gente de servicios sociales a donde vive el menor, por la seguridad del menor y de la familia en cuestión", agregó el fiscal.



Y aclaró: "El niño está bien físicamente pero todavía no se hizo una evaluación psicológica".



"Para resguardarlo se tomó la decisión de darlo en cautela", dijo Condomi Alcorta quien detalló que dependerá del delito y la gravedad de lesiones para determinar una pena, ya que explicó que "no existe la carátula de maltrato infantil" y que "en general no solo se trata de lesiones físicas, ese síndrome de maltrato infantil".