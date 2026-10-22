El fenómeno climático de El Niño continúa intensificándose en Argentina y podría provocar un verano marcado por lluvias abundantes, mayor humedad y crecidas de ríos. Según las proyecciones meteorológicas, el período de precipitaciones más intensas llegaría entre diciembre de 2026 y enero de 2027, mientras que sus efectos podrían extenderse hasta el otoño del próximo año.

El meteorólogo Marcelo Madelón explicó que el calentamiento del océano Pacífico está generando condiciones favorables para un incremento de las precipitaciones en distintas regiones del país. Durante una entrevista con Infobae, advirtió que el fenómeno podría tener consecuencias prolongadas, especialmente en las provincias del noreste argentino.

"Posiblemente el máximo de lluvias esté entre diciembre y enero", sostuvo el especialista, quien señaló que las condiciones de mayor humedad podrían mantenerse durante buena parte del verano.

Las zonas de Argentina con mayor riesgo de lluvias e inundaciones

Las principales preocupaciones se concentran en el noreste del país, particularmente en las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos, donde las precipitaciones pueden influir sobre los niveles de los ríos Paraná y Uruguay.

Madelón explicó que una parte importante del agua que alimenta estas crecidas proviene de las lluvias registradas en el sur de Brasil, especialmente en los estados de Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul. También mencionó a Paraguay dentro de las regiones alcanzadas por este patrón climático.

El escenario genera preocupación en las localidades ribereñas, donde las crecidas ya provocaron desbordes y evacuaciones. Aunque podrían producirse descensos temporarios en los niveles de los ríos, la tendencia general indica que persistirían las condiciones favorables para nuevas crecidas.

Además, el pronóstico climático trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) contempla mayores probabilidades de precipitaciones superiores a lo habitual en sectores del centro del país, incluidos Córdoba, La Pampa, parte de Cuyo y el oeste de Buenos Aires.

Cómo afectará El Niño a San Juan

En San Juan, el fenómeno también podría influir sobre las condiciones meteorológicas durante los próximos meses. Las proyecciones del SMN incluyen sectores de Cuyo entre las regiones con mayor probabilidad de registrar precipitaciones superiores a los valores habituales durante el trimestre octubre-diciembre.

Sin embargo, esto no significa que toda la provincia vaya a experimentar lluvias intensas de manera constante. Los pronósticos estacionales expresan tendencias generales y no permiten determinar con exactitud cuándo se producirán tormentas o qué departamentos podrían resultar afectados.

Por ese motivo, será necesario seguir las actualizaciones del organismo nacional para conocer la evolución de las precipitaciones y las posibles alertas meteorológicas en territorio sanjuanino.

Un verano con más humedad y tormentas

El especialista anticipó que el verano 2026-2027 podría presentar características diferentes a las habituales, con más días nublados, mayor humedad y tormentas frecuentes.

La presencia de nubosidad también podría moderar las temperaturas máximas en algunas regiones, aunque esto no descarta episodios de calor intenso.

El fenómeno de El Niño se produce cuando las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial registran temperaturas superiores a las normales. Este calentamiento modifica la circulación atmosférica y puede alterar los patrones de lluvias y temperaturas en distintas partes del planeta.

De acuerdo con las estimaciones actuales, sus efectos podrían comenzar a disminuir durante el otoño de 2027. No obstante, los especialistas remarcan que se trata de proyecciones sujetas a cambios, por lo que resulta fundamental mantener el seguimiento meteorológico y reforzar las medidas preventivas en las zonas expuestas a inundaciones.