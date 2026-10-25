Las intensas lluvias asociadas al fenómeno climático de El Niño provocaron una situación de emergencia en Misiones, donde 154 personas fueron evacuadas y 124 viviendas resultaron afectadas entre el 22 y el 25 de octubre. La crecida de los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú también obligó a cerrar 14 pasos fronterizos fluviales y mantener restricciones en puentes y caminos de distintos puntos de la provincia.

El relevamiento de la Policía de Misiones, actualizado durante la mañana de este domingo 25 de octubre, registró nueve puentes con circulación interrumpida. Además, se desplegaron operativos de asistencia y prevención en las zonas más comprometidas.

Las personas evacuadas fueron alojadas en viviendas de familiares, un salón comunitario y el edificio de un antiguo hospital. El temporal también ocasionó daños en una escuela, un comercio, dos vehículos y galpones pertenecientes a cinco familias productoras de tabaco.

Catorce pasos fronterizos permanecen cerrados

La crecida de los ríos mantiene suspendidos 14 cruces fluviales internacionales. Diez corresponden a pasos sobre el río Paraná, mientras que otros cuatro están ubicados sobre el río Uruguay, en las localidades de El Soberbio, Panambí, Alba Posse y San Javier.

En Puerto Iguazú, el río alcanzó los 28 metros y el servicio fluvial internacional continuaba suspendido. En Comandante Andresito, en tanto, el Iguazú Superior registró una altura de ocho metros y mantenía una tendencia creciente.

Las autoridades monitorean los niveles del agua para determinar cuándo podrán restablecerse los servicios fronterizos.

Cerraron un circuito de las Cataratas del Iguazú

El aumento del caudal también motivó el cierre preventivo del Circuito Superior de las Cataratas del Iguazú durante este domingo. La medida fue adoptada para resguardar a los visitantes y trabajadores ante las condiciones hidrológicas.

El sábado 24 de octubre, el caudal de las Cataratas llegó a los 9,5 millones de litros por segundo, aproximadamente seis veces el promedio histórico de 1,5 millones de litros por segundo.

La reapertura del circuito dependerá de la evolución del río y de que estén garantizadas las condiciones de seguridad.

Puentes y caminos afectados por las inundaciones

Los desbordes de arroyos provocaron interrupciones en distintos sectores de la red vial provincial. Entre los puntos afectados se encuentran puentes en Profundidad, San Ignacio, El Soberbio, Colonia Victoria, Alba Posse y 9 de Julio, además de sectores de Corpus Christi y Comandante Andresito.

También se registró un desmoronamiento que interrumpió un camino terrado en Colonia Sierra Oro, en Campo Ramón.

Como parte de las tareas de recuperación, el puente sobre el arroyo Tabay, en Jardín América, fue habilitado nuevamente durante la mañana, aunque solo para vehículos de hasta 20 toneladas.

En contraste, las rutas nacionales 12 y 14 permanecían habilitadas con circulación normal, según el relevamiento policial.

Operativos de asistencia y prevención

La Policía de Misiones mantiene desplegadas sus 15 unidades regionales para asistir a las familias, señalizar sectores peligrosos, controlar el tránsito y relevar nuevos daños.

Las autoridades recomendaron evitar caminos inundados, respetar las indicaciones del personal de seguridad y consultar los canales oficiales ante posibles cambios en las condiciones de circulación. Para emergencias, está disponible la línea 911.