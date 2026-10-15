La crecida de los ríos Paraná e Iguazú encendió las alarmas en el Litoral argentino y obligó a la central hidroeléctrica de Yacyretá a abrir las compuertas de su vertedero principal después de tres años. La medida comenzó el domingo 11 de octubre, luego de intensas lluvias asociadas al fenómeno climático de El Niño, y las autoridades evalúan ampliar la descarga de agua ante el incremento sostenido del caudal.

La situación se agravó durante el último fin de semana, cuando las precipitaciones registradas en la cuenca del río Iguazú superaron ampliamente las previsiones meteorológicas. Según explicó Alejandra Cristanchi, jefa argentina de Hidrología de Yacyretá, las lluvias fueron cinco veces superiores a lo pronosticado, lo que provocó un aumento significativo del volumen de agua que llega a la represa.

Ante este escenario, los responsables de la central pusieron en marcha un operativo de regulación para disminuir el impacto de la creciente. Actualmente, el caudal del río ronda los 35.000 metros cúbicos por segundo y mantiene una tendencia ascendente.

La última vez que Yacyretá había abierto su vertedero principal fue en octubre de 2023, cuando una crecida obligó a sostener la medida hasta finales de noviembre. A diferencia de otras instalaciones, esta central hidroeléctrica no tiene capacidad para almacenar grandes cantidades de agua durante períodos prolongados, por lo que debe ajustar las descargas según el volumen que recibe.

Yacyretá evalúa abrir más compuertas por la crecida

Las autoridades mantienen un monitoreo permanente de los niveles de los ríos y analizan la posibilidad de incrementar la liberación de agua durante los próximos días.

Desde la central explicaron que la descarga total se encontraba alrededor del 30% de la capacidad prevista, mientras 18 unidades de generación permanecían en funcionamiento y otras dos estaban en rehabilitación.

El procedimiento para ampliar la apertura requiere estudios hidrológicos y una evaluación de las condiciones de las represas ubicadas aguas arriba. Las maniobras se realizan de manera gradual para regular el caudal y reducir los efectos de la creciente en las localidades cercanas.

Uno de los principales riesgos se concentra en las zonas ribereñas e islas, donde el aumento sostenido del nivel del agua podría generar nuevas inundaciones. Además, los especialistas estimaron que el agua liberada desde Yacyretá podría demorar entre 10 y 15 días en llegar al Río de la Plata.

El Niño podría intensificar las lluvias hasta marzo de 2027

La preocupación de las autoridades no se limita a la situación actual. Los pronósticos considerados por los responsables de Yacyretá contemplan la posibilidad de que las condiciones asociadas a El Niño se mantengan durante noviembre y diciembre, e incluso hasta marzo de 2027.

El incremento del caudal responde a las precipitaciones en diferentes sectores de la región, entre ellos las cuencas de los ríos Paraná e Iguazú y los aportes provenientes del Pantanal, que alimenta al río Paraguay.

Frente a este panorama, la represa mantiene activo un sistema de alerta temprana para informar a las comunidades que podrían resultar afectadas. El objetivo es anticipar posibles crecidas y coordinar medidas preventivas ante el riesgo de inundaciones.

La situación también motivó la suspensión de visitas turísticas y técnicas a Yacyretá, junto con el cierre temporal del cruce fronterizo entre Ituzaingó, Corrientes, y Ayolas, Paraguay, hasta el 17 de octubre, sujeto a una nueva evaluación de seguridad.