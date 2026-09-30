Santiago Fernández, conocido en redes sociales como “El Niño Marta”, respondió después de la fuerte repercusión que generó un video grabado en un supermercado de Capital, donde aparece junto a otro joven interactuando con una trabajadora con discapacidad.

Tras la difusión de las imágenes y la ola de críticas que recibió en redes sociales, el influencer realizó un descargo y manifestó su malestar por la situación. “Me tienen cansado”, expresó, al tiempo que aseguró que tomó la decisión de alejarse de las redes sociales.

El video que generó críticas

La polémica comenzó luego de que Fernández publicara un video registrado en el ingreso de la sucursal de Carrefour ubicada en avenida Libertador y General Acha.

En las imágenes se observa al influencer junto a otro joven mientras filman a una mujer que se encontraba trabajando en el lugar. Según la información, la trabajadora suele colaborar con clientes acomodando changuitos y ayudando a cargar mercadería a cambio de propinas.

Durante el intercambio se escuchan insultos y expresiones despectivas vinculadas con la discapacidad de la mujer. En un momento, molesta por la situación, ella se acerca a los jóvenes y tira al piso el teléfono con el que estaban grabando.

Fernández recoge nuevamente el dispositivo y continúa filmando. De acuerdo con las imágenes difundidas, también le manifestó que publicaría el video en redes para exponerla.

El descargo del influencer

Después de que el video comenzara a circular y generara cuestionamientos, Fernández dio su versión sobre lo ocurrido.

El influencer sostuvo que había decidido grabar a la mujer porque, según afirmó, se trataba de una situación que ya se había repetido anteriormente.

“Esta señora cada vez que voy al Carrefour me empezaba a decir que ella era más famosa, que no soy nadie”, escribió en su descargo. Según explicó, esa situación le generaba molestia y por eso decidió filmarla.

Sin embargo, la explicación no frenó las reacciones en redes sociales. La atención se concentró principalmente en la forma en que se desarrolló el intercambio y en la exposición de la trabajadora.

Anunció que se alejará de las redes

En medio de la repercusión, Fernández manifestó su cansancio por las críticas y anunció que se alejará de las redes sociales.

La polémica se suma a otro episodio que había involucrado al influencer a fines de agosto, cuando también circuló un video de un altercado ocurrido a la salida de un boliche de San Juan.

Ahora, el nuevo episodio volvió a colocar a “El Niño Marta” en el centro de las críticas, mientras el video continúa circulando en redes sociales.