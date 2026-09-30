El “Niño Marta” fue acusado de hostigar a una mujer con discapacidad

Santiago Fernández, conocido en redes como “El Niño Marta”, quedó nuevamente en el centro de una polémica tras la difusión de un video registrado en el ingreso de un supermercado de Capital. En las imágenes se lo observa junto a otro joven mientras filma y mantiene un intercambio con una mujer con discapacidad que se encontraba trabajando.

El episodio ocurrió en la sucursal de Carrefour ubicada en avenida Libertador y General Acha, donde, según la información publicada por Canal 13 San Juan, la mujer suele colaborar con los clientes acomodando los changuitos y ayudando a cargar mercadería a cambio de propinas.

De acuerdo con las imágenes difundidas, Fernández y el otro joven se acercaron a la mujer mientras la grababan sin su consentimiento. Durante el intercambio se escuchan insultos y expresiones despectivas vinculadas con su discapacidad.

La situación aumentó de tensión cuando la mujer, molesta por la filmación y los comentarios, se acercó a los jóvenes y tiró al piso el teléfono con el que estaban registrando el episodio. Fernández recogió nuevamente el dispositivo y continuó grabando.

Según el video, el influencer volvió a insultar a la mujer y le manifestó que publicaría las imágenes en redes sociales para exponerla.

El descargo del influencer

Luego de la repercusión que generó la publicación, Fernández realizó un breve descargo en sus redes sociales. Allí sostuvo que había decidido grabar a la mujer porque, según su versión, se trataba de una situación que se había repetido en otras oportunidades.

“Esta señora cada vez que voy al Carrefour me empezaba a decir que ella era más famosa, que no soy nadie”, escribió el influencer. Además, afirmó que la situación le generaba molestia y que por ese motivo decidió filmarla.

La explicación fue difundida junto con el video y generó nuevas reacciones en redes sociales, principalmente por la forma en que se desarrolló el intercambio y por la exposición de la mujer.

Antecedente de otra polémica

El episodio se produce poco después de otro hecho que había involucrado a Fernández. A fines de agosto, había circulado un video de un altercado ocurrido a la salida de un boliche de San Juan, en el que se lo señaló por una presunta agresión a una joven trans.

En ese caso, las imágenes también provocaron repercusión en redes sociales. Ahora, la difusión del nuevo video volvió a generar cuestionamientos hacia el influencer por el trato que recibió la mujer mientras desarrollaba una actividad con la que obtiene ingresos.