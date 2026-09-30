Santiago Fernández, conocido en las redes sociales como “El Niño Marta”, pidió disculpas públicamente este miércoles después de la fuerte repercusión que generó el video protagonizado junto a Sandra, la mujer que trabaja habitualmente en el ingreso del Carrefour ubicado en avenida Libertador y General Acha, en Capital.

Luego de las críticas que recibió durante toda la jornada, el influencer publicó un nuevo descargo en el que reconoció que su accionar estuvo mal. “Tengo la cabeza explotada, no sé qué pensar. Decidí dejar las redes, pero quiero seguir”, comenzó expresando Fernández.

En ese contexto, aseguró que tomó conciencia de lo ocurrido y manifestó: “Sí hice las cosas mal, yo nunca supe que esta persona era especial. Pero bueno, me la mandé, ya está, y quería pedir disculpas”.

El joven hizo especial referencia a la decisión de registrar con su teléfono el cruce que mantuvo con Sandra. “Realmente hice mal en grabarla”, reconoció. Sin embargo, también dio su versión sobre el origen del conflicto y sostuvo que anteriormente ya había tenido inconvenientes con la mujer cuando concurría al supermercado. “Esta persona ya me venía molestando varias veces que yo iba a comprar al Carrefour, me trataba con odio”, afirmó.

El episodio había tomado trascendencia luego de que circularan imágenes registradas en el ingreso del comercio. En ellas se observa una discusión entre Fernández, otro joven y Sandra. Durante el intercambio hubo insultos y expresiones discriminatorias y, en un momento, la mujer golpeó el teléfono con el que era filmada y el dispositivo cayó al suelo.

Fernández levantó el celular y continuó grabando la situación, que posteriormente fue difundida a través de las redes sociales y provocó numerosos cuestionamientos.

Horas antes de las disculpas, el influencer había realizado otro descargo en el que se había mostrado molesto por las críticas. En ese mensaje aseguró que estaban “inventando cosas” sobre él y afirmó que no pensaba seguir dando explicaciones sobre lo sucedido.

El cambio llegó posteriormente con una nueva publicación en la que reconoció el error y también habló de las consecuencias que tuvo la viralización del episodio. “Quiero seguir mi vida normal, quiero que dejen el odio porque me han llegado miles de mensajes de odio y yo no merezco esto, es feo pasar bullying”, expresó.

Por su parte, Sandra también habló públicamente durante la jornada y aseguró que se sintió provocada durante el episodio. Además, manifestó que busca asesoramiento legal para analizar posibles acciones por lo ocurrido.