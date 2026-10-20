El Niño podría alterar el próximo verano en La Serena, uno de los destinos más elegidos por los sanjuaninos. Las proyecciones actuales anticipan un evento fuerte a muy fuerte durante enero-marzo de 2027, con temperaturas por encima de lo habitual y una mayor posibilidad de sistemas frontales fuera de temporada en la Región de Coquimbo.

Eso no significa que enero o febrero vayan a ser lluviosos todos los días. La Dirección Meteorológica de Chile advierte que los pronósticos estacionales muestran tendencias de varios meses y no permiten anticipar cómo estará el tiempo durante una semana específica de vacaciones.

Para quienes planeen cruzar desde San Juan, el escenario obliga a mirar dos variables: el pronóstico de corto plazo antes de viajar y el estado del Paso de Agua Negra, cuya apertura para la temporada 2026-2027 todavía no tiene una fecha confirmada.

Un verano más cálido, pero con mayor variabilidad

El Centro Científico CEAZA advirtió que El Niño continúa intensificándose y puede favorecer la llegada de frentes incluso fuera de la temporada habitual de lluvias. Para la Región de Coquimbo, además, los modelos muestran temperaturas promedio por encima de lo normal en la costa y los valles.

La NOAA elevó la señal para el verano: estimó una probabilidad superior al 83% de que El Niño se mantenga fuerte o muy fuerte durante el trimestre enero-marzo de 2027.

Para un turista sanjuanino, esto implica que pueden coexistir jornadas típicamente veraniegas con episodios puntuales de nubosidad, precipitaciones o cambios bruscos. La recomendación es no interpretar El Niño como una lluvia permanente, sino como un factor que aumenta la variabilidad.

La Serena viene de un año marcado por temporales

La cautela no surge solo de los modelos. En julio, La Serena acumuló casi 200 mm en seis días durante un megaevento de precipitaciones, más del doble de lo que suele llover en un año y el episodio más importante en la Región de Coquimbo en al menos 41 años.

Los temporales dejaron daños en caminos y balnearios, aunque autoridades y empresarios turísticos estimaron que los principales destinos costeros estarán recuperados para la temporada estival.

La ciudad, de hecho, avanza con su calendario de verano y confirmó el regreso de los fuegos artificiales para Año Nuevo, además de actividades culturales previstas para enero y febrero.

Agua Negra será otro punto clave para los sanjuaninos

El impacto climático también se siente en la conexión terrestre. Los trabajos de despeje del Paso de Agua Negra alcanzaban un 33% a mediados de octubre, con sectores donde la nieve acumulada llegó a 7,82 metros y daños por aludes, derrumbes y rodados.

Durante la temporada pasada, 38.573 personas provenientes de Argentina ingresaron a Chile por este corredor, una cifra que muestra su importancia para el turismo entre San Juan y Coquimbo.

Por eso, quienes proyecten vacaciones en La Serena deberán seguir no solo la evolución de El Niño, sino también las actualizaciones oficiales del paso fronterizo.

Qué conviene mirar antes de reservar

El escenario actual no convierte a La Serena en un destino desaconsejado para el verano. Sí exige más atención que en una temporada climáticamente estable.

Para definir fechas, conviene usar El Niño como una referencia general y consultar los pronósticos de DMC, CEAZA y Senapred cuando falten pocos días para el viaje. Será entonces cuando pueda saberse si una semana concreta tendrá sol, temperaturas altas o algún sistema frontal.