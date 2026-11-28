El fenómeno climático de El Niño alcanzó la segunda mayor intensidad registrada desde 1950 y podría superar todos los antecedentes históricos durante el verano 2026-2027. El calentamiento del océano Pacífico encendió las alertas de los organismos internacionales, que proyectan una posible intensificación en los próximos meses y una mayor probabilidad de lluvias por encima de lo habitual en distintas regiones de Argentina.

Según los registros del Índice Oceánico Niño Relativo (RONI), durante el trimestre agosto-octubre de 2026 la anomalía llegó a los +2,0 °C. Se trata de un valor apenas inferior al registrado en 1997, cuando alcanzó los +2,1 °C, y superior al de 2015, que llegó a +1,8 °C.

Las proyecciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) indican que el fenómeno todavía podría intensificarse. El organismo calcula cerca de un 60% de probabilidades de que el indicador alcance o supere los +2,5 °C hacia el cierre de 2026 y el comienzo de 2027. Si ocurre, podría convertirse en el episodio más intenso de la serie histórica comparable desde 1950.

Además, el Centro de Predicción Climática de la NOAA estima que existe más de un 79% de probabilidades de que El Niño se mantenga entre las categorías fuerte y muy fuerte hasta el trimestre enero-febrero-marzo de 2027.

Qué puede pasar con las lluvias en Argentina

Uno de los principales efectos que se esperan está relacionado con las precipitaciones. Los episodios fuertes de El Niño suelen favorecer lluvias superiores a los valores normales en el noreste argentino, el Litoral y sectores del centro-este del país.

Entre las provincias que podrían registrar mayores precipitaciones aparecen Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Entre Ríos y Santa Fe. También podrían verse alcanzadas algunas zonas de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa.

Este escenario puede aumentar el riesgo de inundaciones, anegamientos y crecidas de los ríos Paraná y Uruguay, especialmente cuando las lluvias se acumulan sobre terrenos que ya presentan altos niveles de humedad.

Sin embargo, el comportamiento no será igual en todo el territorio nacional. En el noroeste argentino y en sectores cordilleranos, la relación entre El Niño y las precipitaciones es menos uniforme, por lo que podrían registrarse condiciones cercanas a los valores normales o incluso períodos con menos lluvias.

Esto significa que el fenómeno no permite anticipar por sí solo cómo será el tiempo en una provincia o localidad determinada. Para conocer las condiciones específicas de San Juan será necesario seguir los pronósticos y las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Cuándo podría comenzar a debilitarse El Niño

Los modelos climáticos proyectan que el calentamiento del Pacífico continuará durante buena parte del verano austral y comenzará a disminuir gradualmente hacia el otoño de 2027.

Aunque las temperaturas del océano empiecen a descender, los efectos sobre la atmósfera pueden prolongarse durante varias semanas o meses. Por eso, los especialistas advierten que será importante seguir la evolución de las precipitaciones y los indicadores climáticos.

La próxima actualización del diagnóstico mensual de la NOAA está prevista para el 10 de diciembre. Ese informe permitirá conocer si el fenómeno se acerca al umbral proyectado y si mantiene las condiciones para convertirse en uno de los episodios más intensos de los últimos 76 años.