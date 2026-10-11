El fenómeno de El Niño continúa fortaleciéndose y ya existe más de 83% de probabilidad de que mantenga una intensidad fuerte o muy fuerte hasta el trimestre enero-marzo de 2027. La nueva proyección vuelve a poner el foco sobre sus posibles efectos durante el próximo verano en Argentina y San Juan.

La estimación fue difundida por el Climate Prediction Center (CPC), dependiente de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA). El organismo indicó que el sistema océano-atmósfera del Pacífico mantiene señales consistentes con un El Niño en fortalecimiento.

El último informe señala, además, que las anomalías de temperatura superficial del mar superaron los +4 °C en sectores del Pacífico ecuatorial oriental. En la región Niño 3.4, uno de los indicadores centrales para seguir la evolución del fenómeno, el valor mensual alcanzó +2,1 °C.

El Niño podría seguir fuerte hasta marzo de 2027

La principal novedad está en la duración. Según el CPC, la posibilidad de que El Niño permanezca entre las categorías fuerte y muy fuerte supera el 83% durante enero-marzo de 2027. Esto implica que el fenómeno no quedaría limitado al final de 2026, sino que podría seguir influyendo sobre los patrones atmosféricos durante buena parte del verano del hemisferio sur.

El organismo estadounidense también observa altas probabilidades de que el episodio alcance valores históricos. Para octubre-diciembre de 2026 estimó 83% de posibilidades de superar un valor de +2,5 °C en el índice utilizado para medir su intensidad, mientras que para noviembre-enero la probabilidad es del 70%.

Ese escenario ubica al actual El Niño entre los eventos que podrían compararse con los más intensos registrados desde 1950. Sin embargo, una mayor intensidad oceánica no significa que todos los lugares afectados vayan a registrar necesariamente lluvias récord o inundaciones.

Qué significa para Argentina y San Juan

En Argentina, El Niño suele modificar la distribución de precipitaciones y temperaturas, aunque sus efectos cambian según la región. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya había informado en septiembre que existía 100% de probabilidad de continuidad de la fase El Niño durante septiembre-octubre-noviembre de 2026, con una intensidad prevista entre fuerte y muy fuerte.

Para San Juan, el dato internacional debe interpretarse con cautela. Que El Niño continúe fortalecido hasta 2027 aumenta la necesidad de seguir los pronósticos estacionales, pero no permite anticipar por sí solo que la provincia tendrá precipitaciones extraordinarias.

La relación entre El Niño y el clima sanjuanino depende también del ingreso de humedad, la circulación atmosférica regional, la cordillera y otros patrones que intervienen en la formación de tormentas. Por eso, un episodio muy intenso en el Pacífico puede aumentar determinadas probabilidades sin garantizar un resultado específico sobre la provincia.

Un verano bajo seguimiento

La extensión prevista hasta comienzos de 2027 hace que diciembre, enero, febrero y parte de marzo queden dentro de un período en el que El Niño podría conservar una fuerza elevada. Para San Juan coincide, además, con los meses en los que suelen aumentar las tormentas estivales y los episodios de lluvias concentradas.

Esto no significa que cada tormenta vaya a estar provocada directamente por El Niño ni que toda la temporada vaya a ser más lluviosa de lo normal. Los pronósticos climáticos trabajan con probabilidades para períodos amplios, mientras que la ubicación e intensidad de una tormenta concreta solo pueden determinarse con mayor precisión en plazos mucho más cortos.

El CPC volverá a actualizar su diagnóstico en noviembre. Hasta entonces, la señal principal permanece clara: El Niño sigue fortaleciéndose y existe una elevada probabilidad de que continúe fuerte o muy fuerte durante el comienzo de 2027, por lo que su evolución será una de las variables climáticas centrales de cara al verano en San Juan.