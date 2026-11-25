El fenómeno climático podría alcanzar niveles excepcionales durante el verano 2026-2027 y modificar el régimen de precipitaciones en distintas regiones del país. El Litoral y el noreste concentran las mayores probabilidades de lluvias superiores a lo normal, mientras que San Juan no figura entre las zonas de mayor exposición.

El fenómeno de El Niño podría convertirse en uno de los más intensos registrados en las últimas décadas y generar un escenario de mayores precipitaciones en distintas regiones de Argentina durante los próximos meses. Los modelos climáticos anticipan un calentamiento excepcional del océano Pacífico ecuatorial, con un pico previsto para el verano y posibles consecuencias sobre las lluvias, las tormentas y las crecidas de los ríos.

Las proyecciones estiman que la anomalía de la temperatura del mar en la región Niño 3.4 podría alcanzar los 3,5 grados durante el trimestre noviembre-diciembre-enero y mantenerse cerca de los 3 grados hasta marzo de 2027. De cumplirse ese escenario, el fenómeno podría acercarse a los grandes episodios registrados en 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016.

De acuerdo con los especialistas, la intensidad del fenómeno no significa que todas las provincias vayan a registrar lluvias extraordinarias. Su impacto depende de las condiciones atmosféricas regionales y de cómo evolucionen las precipitaciones durante cada temporada.

Cuáles son las zonas de Argentina con mayor riesgo de lluvias

Las provincias del Litoral y del noreste argentino aparecen entre las regiones con mayor probabilidad de registrar precipitaciones superiores a los valores habituales. Entre ellas se encuentran Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa.

La señal también podría extenderse a sectores de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa. En esas zonas, la preocupación está puesta en los posibles anegamientos urbanos y rurales, además de las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay.

Según los antecedentes analizados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los episodios fuertes de El Niño suelen favorecer un incremento de las lluvias en el noreste y centro-este del país. En algunas regiones, los excesos trimestrales pueden ubicarse entre 150 y 300 milímetros por encima de los promedios habituales.

Sin embargo, estos valores corresponden a referencias históricas y no representan una cantidad de lluvia asegurada para cada provincia.

Qué puede pasar en San Juan

San Juan no aparece entre las provincias señaladas con mayor probabilidad de registrar precipitaciones superiores a lo normal por la influencia de El Niño.

De hecho, el boletín de perspectivas hidroclimáticas elaborado por el Instituto Nacional del Agua (INA) y el Servicio Meteorológico Nacional para noviembre, diciembre y enero anticipa lluvias inferiores a lo normal en el oeste de La Rioja, además de sectores del norte y oeste del país.

Esto no significa que San Juan quede libre de tormentas o episodios de precipitaciones intensas. El comportamiento del fenómeno a escala regional no permite anticipar las condiciones meteorológicas de cada localidad ni reemplaza los pronósticos diarios.

Por eso, el seguimiento de los informes del SMN será importante para conocer cómo evolucionan las condiciones durante el verano.

Cuándo llegará el momento de mayor intensidad de El Niño

Los modelos climáticos ubican el pico de calentamiento del Pacífico ecuatorial entre noviembre de 2026 y enero de 2027. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) estima que existe más de un 79% de probabilidad de que el fenómeno mantenga una intensidad fuerte o muy fuerte durante el trimestre enero-marzo.

Además, las proyecciones indican que el calentamiento podría continuar durante los primeros meses de 2027, aunque comenzaría a debilitarse de manera gradual.

El impacto sobre las condiciones meteorológicas no necesariamente terminará cuando disminuya la temperatura del océano. Los cambios en la circulación atmosférica pueden mantenerse durante un tiempo y generar efectos sobre las precipitaciones de distintas regiones.

De esta manera, el verano 2026-2027 estará bajo especial seguimiento de los organismos meteorológicos, principalmente en las provincias del Litoral y el noreste argentino, donde se concentra la mayor señal de lluvias por encima de los valores habituales.