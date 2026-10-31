El fenómeno de El Niño continúa fortaleciéndose y podría modificar las condiciones climáticas de distintas regiones de Argentina durante los próximos meses. Según el último pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre noviembre de 2026 y enero de 2027 se esperan mayores probabilidades de lluvias superiores a lo habitual en sectores del centro y noreste del país, mientras que algunas provincias podrían registrar temperaturas medias más bajas que las normales para esta época del año.

El informe identifica al Litoral, Córdoba, el oeste de Santa Fe, el este de San Luis, La Pampa y sectores de Buenos Aires como las regiones con mayores posibilidades de recibir precipitaciones superiores a los promedios históricos. Esta tendencia coincide con el fortalecimiento de El Niño, que podría mantenerse activo durante los primeros meses de 2027.

Sin embargo, el organismo aclaró que estas previsiones no significan que lloverá de manera constante durante los próximos tres meses. Se trata de estimaciones climáticas que permiten conocer las tendencias generales, pero no anticipar con exactitud cuándo ocurrirán las tormentas.

Qué provincias tendrán temperaturas más bajas

Uno de los aspectos destacados del informe es la posibilidad de que buena parte de la región central del país registre temperaturas medias inferiores a las habituales durante el trimestre.

Entre las zonas con mayor probabilidad de experimentar esta situación aparecen Córdoba, el sudoeste de Santa Fe, el este de San Luis, el este de La Pampa y el oeste de Buenos Aires.

El SMN explicó que esta tendencia no significa que desaparecerán las jornadas de calor intenso. Por el contrario, podrían registrarse días con temperaturas elevadas, aunque el promedio general del trimestre tendría mayores posibilidades de ubicarse por debajo de los valores históricos.

Además, el organismo señaló que podrían presentarse menos episodios de temperaturas máximas extremadamente altas en el centro y noreste argentino, junto con una menor amplitud térmica.

Qué puede pasar con el clima en San Juan

En el caso de San Juan, el pronóstico contempla una tendencia de temperaturas normales o inferiores a las habituales para el norte de Cuyo, región en la que se encuentra la provincia.

Esto significa que durante noviembre, diciembre y enero existe la posibilidad de registrar temperaturas medias cercanas a los promedios históricos o ligeramente inferiores. Sin embargo, esta proyección no descarta jornadas de calor intenso ni posibles olas de calor.

Respecto de las precipitaciones, el informe destaca principalmente a otras regiones del país como las más favorecidas por lluvias superiores a lo normal. Por lo tanto, no corresponde interpretar que San Juan necesariamente atravesará un verano más lluvioso únicamente por la presencia de El Niño.

La evolución del fenómeno continuará siendo un factor importante para el seguimiento de las condiciones climáticas, especialmente durante el período de mayor actividad de tormentas estivales.

Dónde se esperan temperaturas superiores a lo normal

A diferencia de lo previsto para el centro argentino, el Noroeste y el sur de la Patagonia presentan mayores probabilidades de experimentar temperaturas medias superiores a las habituales.

El centro-oeste de Chaco y Formosa, el este de Salta y el oeste patagónico se ubican en una situación intermedia, con posibilidades de registrar temperaturas normales o superiores a los valores históricos.

Por otra parte, en el norte del Litoral se espera que los registros térmicos se mantengan dentro de los parámetros habituales para la época.

Qué significa el pronóstico trimestral del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional explicó que los pronósticos estacionales se elaboran a partir del análisis de modelos climáticos internacionales, estadísticas nacionales y condiciones oceánicas y atmosféricas.

A diferencia de los pronósticos diarios, estas proyecciones no permiten identificar fechas específicas de lluvias, tormentas u olas de calor. Su objetivo es anticipar qué condiciones podrían predominar durante un período prolongado.

En este contexto, el organismo recomendó continuar consultando los pronósticos de corto plazo y las alertas meteorológicas para conocer posibles fenómenos intensos.

El fortalecimiento de El Niño será uno de los factores a seguir durante el cierre de 2026 y el comienzo de 2027, especialmente por su posible influencia sobre las precipitaciones y las temperaturas en distintas regiones de Argentina.