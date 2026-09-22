El niño sanjuanino de 5 años que sufrió graves quemaduras tras un accidente doméstico en Pocito continúa internado en el Hospital Garrahan, en Buenos Aires, donde en las últimas horas fue sometido a una tercera toilette quirúrgica. El procedimiento forma parte del tratamiento para limpiar las zonas afectadas por las heridas y reducir el riesgo de complicaciones. Su estado de salud continúa siendo delicado.

El pequeño permanece en el centro pediátrico porteño desde el sábado 12 de septiembre, cuando fue trasladado desde el Hospital Rawson debido a la gravedad y extensión de las lesiones. Desde entonces, los profesionales del Garrahan llevan adelante distintas intervenciones para tratar las quemaduras, mientras su mamá, Gimena, permanece junto a él.

La primera intervención

Luego de su llegada a Buenos Aires, el niño recibió su primer toilette quirúrgico. Este procedimiento consiste en la limpieza de las zonas afectadas por las quemaduras y forma parte del abordaje médico para disminuir el riesgo de infecciones y preparar las heridas para las siguientes etapas del tratamiento.

En ese momento, el pequeño permanecía internado en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y bajo pronóstico reservado. Las lesiones habían sido calificadas inicialmente en San Juan como quemaduras de tipo A-AB y afectaban distintas zonas del cuerpo.

La tercera intervención

Con el paso de los días, el niño atravesó nuevas intervenciones quirúrgicas. La última se realizó en las horas previas a la publicación de esta nota y fue la tercera toilette quirúrgica desde su ingreso al Garrahan.

Según explicaron desde su entorno familiar, el objetivo volvió a ser la limpieza de las zonas comprometidas por las quemaduras. Hasta el momento, no se informaron cambios favorables en su evolución y los médicos continúan evaluando su respuesta al tratamiento.

El accidente en Pocito

El accidente ocurrió durante la noche del miércoles 9 de septiembre, en una vivienda del barrio Teresa de Calcuta, en Pocito. De acuerdo con lo establecido durante la investigación, el niño se acercó al carro panchero que utilizan sus padres para trabajar y que en ese momento se encontraba encendido.

En un descuido de los adultos, el pequeño se habría trepado al carro y, al sujetarse, provocó que un recipiente con agua hirviendo cayera sobre su cuerpo. Tras recibir las primeras atenciones en el Hospital Rawson, los médicos determinaron su traslado a Buenos Aires debido a la complejidad de las lesiones.

La familia continúa en Buenos Aires mientras acompaña el tratamiento y espera la evolución del pequeño. Al mismo tiempo, mantiene un pedido de colaboración para afrontar los gastos derivados de la estadía y la internación fuera de San Juan.