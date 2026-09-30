El niño sanjuanino de 5 años que sufrió graves quemaduras con agua hirviendo en su casa de Pocito continúa mostrando avances en su recuperación en el Hospital Garrahan, donde permanece internado desde el 12 de septiembre. Actualmente se encuentra lúcido, respira por sus propios medios y puede conversar con sus padres.

Además, los médicos ya realizaron los primeros injertos de piel en las zonas afectadas y ahora analizan la posibilidad de comenzar a alimentarlo por vía oral, otro paso importante dentro de un tratamiento que sigue siendo complejo.

Días atrás, el equipo médico había logrado retirarle el respirador artificial que necesitaba de manera permanente. Pese a las mejoras registradas, los especialistas continúan siguiendo de cerca su evolución debido a la magnitud de las lesiones y al riesgo de posibles infecciones.

El accidente ocurrió durante la noche del 9 de septiembre en una vivienda del barrio Teresa de Calcuta, en Pocito. Según la reconstrucción conocida hasta el momento, el menor se trepó al carro panchero que utiliza su familia y un recipiente con agua hirviendo se volcó sobre su cuerpo.

Tras el episodio fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson. Debido a la gravedad de las quemaduras, posteriormente fue derivado al Hospital Garrahan, en Buenos Aires, para continuar con atención especializada.

Su recuperación en el Garrahan

El pequeño sufrió quemaduras en aproximadamente el 50% de su cuerpo y desde su llegada al centro pediátrico porteño atravesó distintas intervenciones y procedimientos destinados a tratar las lesiones.

En los últimos días recibió su primer injerto de piel y pudo dejar la asistencia respiratoria mecánica, mientras permanece acompañado por su familia durante la internación.

Aunque los avances generaron alivio en su entorno, la recuperación continúa y los médicos mantienen controles permanentes para evitar complicaciones.