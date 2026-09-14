El fenómeno de El Niño volvió a encender las alertas internacionales luego de mostrar un marcado fortalecimiento durante el último mes. Los nuevos pronósticos indican que podría alcanzar una intensidad histórica hacia fines de 2026 y convertirse en el episodio más fuerte registrado desde 1950.

El último informe del Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), publicado el 10 de septiembre, indicó que existe más de un 90% de probabilidades de que El Niño alcance la categoría de “muy fuerte” durante el otoño e invierno del hemisferio norte 2026-2027.

Pero el escenario podría ser todavía más significativo. Para el trimestre comprendido entre octubre y diciembre, la NOAA calculó un 75% de probabilidades de que el fenómeno alcance una magnitud histórica y supere a los episodios registrados desde 1950.

Las señales de este fortalecimiento ya pueden observarse en el océano Pacífico. Durante agosto, las anomalías de temperatura de la superficie del mar superaron los 3°C en sectores del Pacífico ecuatorial oriental. En la región conocida como Niño 3.4, uno de los principales indicadores utilizados para seguir el fenómeno, la anomalía alcanzó los 1,8°C.

Además, debajo de la superficie del océano se detectaron sectores con temperaturas más de 10°C por encima de los valores habituales. Los especialistas también registraron cambios en los vientos, la circulación atmosférica y las precipitaciones sobre el Pacífico, señales que confirman que El Niño continúa fortaleciéndose.

Cómo podría impactar en Argentina

En Argentina, El Niño suele estar asociado a un aumento de las precipitaciones en determinadas regiones, principalmente durante la primavera y el verano. Las provincias del Litoral y el noreste se encuentran entre las zonas donde pueden producirse lluvias más abundantes y episodios intensos en períodos cortos.

El fenómeno también puede favorecer crecidas en las cuencas de los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay. En Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y el sur de Santa Fe podrían registrarse períodos con lluvias más frecuentes.

En Cuyo, en cambio, la relación con El Niño es menos directa y puede variar considerablemente. Sin embargo, durante el verano puede aumentar la posibilidad de tormentas fuertes y eventos puntuales de precipitaciones intensas.

Desde la NOAA remarcaron que un fenómeno más intenso aumenta las probabilidades de que aparezcan los efectos típicamente relacionados con El Niño, aunque aclararon que esto no garantiza que todas las regiones sufran impactos de igual magnitud.