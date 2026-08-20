El fenómeno de El Niño ya está instalado y podría alcanzar su mayor intensidad durante los últimos meses de 2026. Las proyecciones anticipan un fuerte incremento de las precipitaciones en sectores de la Argentina, con registros que en diciembre podrían ubicarse cerca del doble de los valores habituales.

Según un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el impacto se sentiría especialmente en la región agrícola núcleo. Allí se estima que durante octubre podría llover alrededor de un 30% por encima del promedio, mientras que en noviembre el excedente llegaría al 70% y en diciembre alcanzaría cerca del 90%.

El escenario no solo preocupa por el volumen acumulado de agua, sino también por la frecuencia con la que podrían producirse las lluvias. Los especialistas advierten que las precipitaciones reiteradas podrían dejar pocos días disponibles para ingresar a los campos y realizar las tareas habituales.

Para elaborar las estimaciones, la Guía Estratégica para el Agro de la BCR utilizó información de 36 estaciones meteorológicas, diez modelos climáticos y registros de precipitaciones correspondientes a los últimos 50 años. El análisis contempla la relación histórica entre el calentamiento del océano Pacífico y las lluvias registradas en la región central del país.

Los meses más complicados por El Niño

El período más crítico llegaría entre noviembre y diciembre, cuando la mayor cantidad de precipitaciones coincidiría con actividades fundamentales para el campo, entre ellas la cosecha de trigo y las siembras de soja y maíz tardío.

El maíz tardío aparece entre los cultivos que podrían enfrentar mayores dificultades, ya que su siembra coincidiría con el momento de mayor intensidad del fenómeno. Los anegamientos pueden afectar al cereal durante su nacimiento, mientras que en la soja el exceso de agua puede generar problemas para la emergencia de las plantas.

Actualmente, la temperatura de la superficie del Pacífico se encuentra alrededor de 1,8 °C por encima de los valores normales. Las proyecciones utilizadas por la BCR ubican el posible pico dentro de un rango de entre 2 y 3 °C, por lo que el escenario presenta similitudes con el fuerte episodio de El Niño registrado durante 2015 y 2016.

A nivel nacional, especialistas del INTA ya habían advertido que durante la primavera podrían registrarse precipitaciones superiores a lo habitual en buena parte del territorio argentino. Sin embargo, los efectos no serán iguales en todas las regiones y dependerán de la evolución del fenómeno y de otros factores atmosféricos.

Pese a los riesgos que representa el exceso de agua, el escenario también puede favorecer el potencial productivo de la campaña agrícola. La principal preocupación estará puesta en la recurrencia de las lluvias y en las dificultades que podrían generar para ingresar a los lotes durante los meses de mayor actividad.