El Niño sigue creciendo y la NOAA advierte que podría romper récords

El fenómeno de El Niño continúa fortaleciéndose en el océano Pacífico y mantiene posibilidades de convertirse en uno de los episodios más intensos de los registros modernos. Sin embargo, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) redujo del 83% al 60% la probabilidad de que alcance una magnitud histórica durante los últimos meses de 2026, según su actualización publicada el 12 de noviembre.

A pesar de esta modificación, los especialistas consideran muy probable que El Niño permanezca entre las categorías fuerte y muy fuerte hasta comienzos de 2027. El nuevo pronóstico climático establece una probabilidad superior al 79% de que conserve esa intensidad durante el trimestre enero-marzo del próximo año.

La actualización del Centro de Predicción Climática (CPC), organismo dependiente de la NOAA, indica que el calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial continúa avanzando. No obstante, las proyecciones sobre su intensidad máxima son ahora más moderadas que las difundidas en octubre.

Por qué bajaron las probabilidades de un El Niño histórico

En su informe de octubre, la NOAA había estimado un 83% de probabilidad de que el fenómeno alcanzara una intensidad histórica durante el trimestre octubre-diciembre de 2026. Para noviembre-enero de 2027, esa posibilidad se ubicaba en el 70%.

Un mes después, ambos períodos presentan una probabilidad cercana al 60%. Aunque las cifras disminuyeron, todavía existe una posibilidad mayoritaria de que el episodio alcance el umbral definido por el organismo para superar las intensidades históricas.

El parámetro utilizado es el Índice Oceánico de El Niño Relativo (RONI), que permite evaluar las anomalías de temperatura del Pacífico en comparación con las condiciones oceánicas generales.

Según la NOAA, un valor trimestral del RONI de +2,5 °C o más representaría un episodio extraordinario frente a los antecedentes registrados desde 1950.

La disminución de las probabilidades no significa que El Niño haya comenzado a debilitarse. Refleja un ajuste de las proyecciones sobre la intensidad máxima que podría alcanzar.

El océano Pacífico continúa calentándose

Las observaciones del último mes muestran que las anomalías de temperatura superficial del mar superaron los +4 °C en sectores del Pacífico ecuatorial oriental.

El índice de la región Niño 3.4, utilizado como referencia central para estudiar el fenómeno, alcanzó los +2,5 °C. Mientras tanto, la región Niño 3 registró +3,6 °C y Niño 1+2 llegó a +4,4 °C.

Los especialistas también identificaron temperaturas superiores a las habituales debajo de la superficie oceánica, junto con modificaciones en los vientos y la circulación atmosférica.

Estas condiciones confirman que El Niño sigue activo y fortaleciéndose. El calentamiento oceánico, combinado con los cambios atmosféricos, puede modificar los patrones de precipitaciones y temperaturas en distintas regiones del planeta.

Sin embargo, la NOAA aclaró que incluso un fenómeno de intensidad excepcional no garantiza que todos los territorios experimenten lluvias, sequías o temperaturas extremas.

Cuándo comenzaría a debilitarse El Niño

Los modelos climáticos internacionales indican que el fenómeno podría continuar intensificándose durante los últimos meses de 2026, antes de iniciar un debilitamiento gradual a comienzos de 2027.

La NOAA mantiene una probabilidad superior al 79% de que El Niño conserve una intensidad fuerte o muy fuerte durante enero, febrero y marzo del próximo año.

El comportamiento del fenómeno será especialmente relevante para el seguimiento de las precipitaciones y temperaturas a escala mundial, aunque sus consecuencias dependerán de las condiciones atmosféricas de cada región.

Los especialistas continuarán evaluando la temperatura del océano Pacífico, los vientos y otros indicadores para determinar si el episodio alcanza finalmente una intensidad histórica.

La próxima actualización oficial de la NOAA está prevista para el 10 de diciembre de 2026. Ese informe permitirá conocer si las probabilidades de récord vuelven a aumentar o si los modelos continúan moderando sus proyecciones.