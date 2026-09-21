El fenómeno de El Niño continúa fortaleciéndose en el océano Pacífico y ya superó un récord de temperatura que se mantenía vigente desde 2015, pese a que todavía no alcanzó su máxima intensidad. Los modelos climáticos anticipan que el episodio podría seguir aumentando su magnitud durante los próximos meses y llegar a su pico hacia finales de 2026.

La marca fue registrada en la región Niño 3.4, ubicada en el Pacífico ecuatorial y utilizada por los científicos para monitorear la evolución del fenómeno. Allí, la anomalía diaria de la temperatura de la superficie del mar llegó a 3,05 °C por encima del promedio correspondiente al período 1991-2020.

El valor superó los 3,02 °C registrados a fines de noviembre de 2015, durante uno de los episodios de El Niño más intensos de las últimas décadas. Los datos utilizados provienen de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y fueron procesados por Climate Reanalyzer, de la Universidad de Maine. Las mediciones de las últimas dos semanas todavía son consideradas preliminares.

Los modelos anticipan más intensidad

El dato genera especial atención porque el nuevo récord se alcanzó varios meses antes del período en el que se espera que El Niño llegue a su máxima intensidad.

Un promedio de 14 modelos climáticos analizados por el científico Zeke Hausfather proyecta que la anomalía podría acercarse a los 4 °C durante noviembre y diciembre. De concretarse, se trataría de un nivel superior al observado en episodios anteriores.

Sin embargo, los especialistas aclaran que existen diferentes formas de medir la intensidad del fenómeno. El indicador basado en un promedio móvil, que suele utilizarse para evaluar oficialmente la evolución de El Niño, todavía se encontraba 0,01 °C por debajo del récord registrado en 2015.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) también prevé que el episodio continúe fortaleciéndose. Según su último informe, existe una probabilidad cercana al 100% de que El Niño persista hasta febrero de 2027 y se espera que alcance la categoría de evento “muy fuerte” antes de llegar a su apogeo.

Qué efectos puede generar

Un El Niño de semejante magnitud puede modificar los patrones de temperatura y precipitaciones en distintas regiones del planeta. Entre sus posibles consecuencias aparecen un aumento del riesgo de inundaciones, sequías y períodos de calor extremo, aunque los efectos varían según cada región y la interacción con otros factores climáticos.

El fenómeno se desarrolla, además, sobre un escenario de temperaturas globales particularmente elevadas. Agosto de 2026 fue el agosto más cálido registrado a nivel mundial y la temperatura global de la superficie del mar también alcanzó un máximo histórico durante ese mes.

Los próximos meses serán determinantes para establecer hasta dónde llegará El Niño. Por ahora, el récord alcanzado en el Pacífico muestra que el fenómeno ya presenta valores excepcionales incluso antes de alcanzar la intensidad máxima prevista para fin de año.