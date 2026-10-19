El Nolo Romero, tras la final del Mundial "Estoy orgulloso de lo que hizo Argentina"

El "Nolo" Romero expresó su orgullo por el recorrido de la Selección argentina en el Mundial de hockey sobre patines de Asunción 2026, pese a la derrota ante Francia en la final. Tras el encuentro decisivo, el jugador valoró el esfuerzo de sus compañeros, reconoció que el equipo pudo haber hecho más en la tanda de penales y puso el foco en la situación física de Lucas Martinez, cuya evolución dependerá de los estudios médicos.

"Orgulloso de mi compañero, orgulloso de lo que hizo Argentina", manifestó Romero al realizar un balance de la actuación del seleccionado. Aunque lamentó que el resultado no acompañara el camino recorrido durante el campeonato, destacó el trabajo colectivo y evitó reducir la participación argentina al desenlace de la final.

El jugador también reconoció que los penales fueron un aspecto determinante en la definición y consideró que el equipo pudo haber tenido un mejor desempeño en esa instancia. La derrota ante Francia dejó al conjunto argentino sin el título, después de llegar al último partido del torneo con la posibilidad de consagrarse campeón.

La preocupación por la salud de Lucas

Más allá del resultado deportivo, Romero manifestó su preocupación por el estado de salud de Lucas Martinez, quien terminó el encuentro con mucho dolor. El jugador explicó que será necesario esperar los estudios médicos para conocer el alcance de la lesión y determinar cómo continuará su recuperación.

«Ahora hay que ver los estudios que van a hacer. Creo que está con mucho dolor», señaló, y expresó su deseo de que no se trate de una lesión de gravedad.

Romero también se refirió a su propia condición física después de la final. Indicó que terminó con algunas molestias en el hombro y en el sector derecho del cuerpo, aunque aclaró que, en ese momento, el resultado del partido y el esfuerzo colectivo tenían mayor relevancia para él que los dolores físicos.