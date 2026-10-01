El nombre de una mascota destapó la infidelidad de la China con Heredia

Daniela Cardone, China Suárez, Gonzalo Heredia y Brenda Gandini están en el centro de todas las miradas. Un video institucional publicado por la guardería de mascotas Espacio Gatos expuso un detalle insólito que sacudió el ámbito del espectáculo.

La exmodelo dejó a sus felinos en el lugar y la voz en off del establecimiento reveló la identidad de sus acompañantes. “Hace tres años Daniela Cardone ya nos había confiado cuidar a sus seis gatos. Esta vez, volvió con sus gatitas Keira y China Suárez, que vinieron a pasar cuatro noches con nosotros. Keira tiene 18 años, y la China 11”, detalló el relato del clip.

La revelación de la llamativa denominación de la gata trajo al presente una vieja versión del año 2019. En aquel momento se vinculó sentimentalmente a Eugenia con su compañero de elenco en la telenovela Argentina, tierra de amor y venganza. La situación cobra una gravedad particular debido a que el actor es el esposo de la hija de la mediática.

El lugar especializado continuó brindando pormenores del hospedaje de los animales en sus instalaciones. “Cada una se hospedó en su propia suite privada con sus rutinas y sus cuidados. Keira mantuvo su alimentación habitual con carne picada mientras que China disfrutó su lata diaria de recovery”, aseguraron desde el emprendimiento sobre las atenciones brindadas.

La devoción de la figura pública por sus felinos no es una novedad. Tiempo atrás sorprendió en el programa La noche de Mirtha al confesar que guardaba a sus mascotas sin vida mediante la técnica de la taxidermia. “Tenía seis, pero ahora hace tres días se me fue otra, así que ya son siete, los tengo en una habitación”, reconoció sobre la convivencia con los restos.

En la misma conversación televisiva, justificó la extraña práctica por el profundo afecto acumulado tras convivir casi dos décadas con los animales. “Compartieron tantos años conmigo, 16, 17 años. Yo la verdad que tengo una vida con ellos y los extraño mucho”, sostuvo antes de añadir que “Mi mamá era museóloga y me quedó algo de eso”. Por ahora, no existen comentarios sobre la intencionalidad del polémico nombre.