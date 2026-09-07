El novio de María Becerra contó cómo luchó con su adicción a las drogas

El cantante atraviesa una etapa marcada por la musica, su noviazgo con Maria Becerra, el dolor compartido por la perdida de un bebe y una faceta digital enfocada en el entrenamiento fisico. Sin embargo, su realidad personal incluyo una prolongada batalla contra el consumo de marihuana, una adiccion que logro dejar atras hace mas de 365 dias tras un profundo analisis de su estilo de vida.

En una entrevista para El Codigo, el musico detallador el momento en que decidio cambiar de rumbo al expresar "Ya hace un poco mas de un ano. La decision nacio porque en un tiro me empece a dar cuenta de que todo el tiempo fumaba". Esa situacion lo llevo a cuestionar la frecuencia de sus actos cotidianos y la necesidad real de mantener esa practica de manera permanente.

Durante la charla, el artista continuo su explicacion sobre los planteos que se hacia a diario al indicar "Y me empece a preguntar por que lo hago. No estoy todo el tiempo entrenando, no estoy todo el tiempo comiendo, no estoy todo el tiempo grabando. Hay un momento para todo. ¿Realmente lo estoy haciendo por costumbre?".

Su testimonio continuo con el relato de como el habito se habia instalado en su rutina diaria antes de tomar medidas al respecto, señalando "O porque tengo ganas. Ya era costumbre. Me giraba asi uno ahora. ASI de una. Siempre asi. Deje dos dias. Dije ´dejo dos dias a ver que pasa´. Y esos dos dias hacia 20 cosas. Al otro dia volvia a fumar y capaz que hacia siete cosas".

Finalmente, el cantante profundizo en las situaciones cotidianas que lo llevaron a modificar su conducta frente a sus seres queridos al declarar "El que fuma todo el tiempo quiere fumar antes de entrar al cumple de un familiar, por ahi. Y en una dije ´amigo, yo tendria que estar re lucido y acordarme de este cumpleaños toda la vida. Es parte del proceso. Cada uno lo vive como quiere. Y esta bien. Si mi hijo quiere fumar le diria que lo haga. Experimenta, pero cuando vos y tu cuerpo te digan que quieren otra cosa ahi correte".