La escandalosa separación entre Marta Fort y Juan Manuel Ramírez después de cinco meses de noviazgo sumó un capítulo inesperado con la palabra de Maite Fachola. La joven uruguaya, señalada como presunta tercera en discordia, decidió romper el silencio tras ser mencionada en el programa Intrusos de América y despegarse por completo de las versiones de infidelidad que rodean a la expareja.

Luego de que la participante de MasterChef Celebrity anunciara el final del romance y el joven asegurara que todo terminó por diferencias en el estilo de vida, los rumores de engaño apuntaron directo hacia la exnovia de él. Sin embargo, Fachola salió al cruce en el ciclo televisivo para desmentir cualquier acercamiento reciente mientras el vínculo estaba vigente y lanzó frases contundentes sobre su postura.

"No soy ninguna China Suárez y nunca robé un marido. No estuve con Juan Manuel cuando estuvo en su relación", aseguró de entrada para frenar las especulaciones. Según explicó, sintió la necesidad de dar su versión pública luego de escuchar las declaraciones de la heredera de Ricardo Fort, quien dio a entender que debía hablar con su ex porque se había enterado de situaciones pasadas.

"Si vas a revolver cosas que son mentira, ya me estás involucrando, ahí es cuando decido hablar", sostuvo con firmeza para justificar su aparición mediática. Además, buscó defender la integridad de Ramírez ante las acusaciones: "Juan Manuel no le fue infiel, al menos conmigo. Me parece injusto ser la ‘tercera’. Nunca estaría con un hombre con novia, menos con mi ex".

Al analizar los motivos que llevaron al desgaste de la pareja, la uruguaya respaldó la personalidad de su expareja y sugirió que los mundos de ambos eran incompatibles. "Es una persona súper sencilla", afirmó sobre el joven, agregando que "quizá se metió en un mundo que no era para él" al comenzar un noviazgo con una figura tan expuesta como la influencer.

Lejos de calmar las aguas, Fachola cuestionó duramente la reacción de la mediática frente al rechazo sentimental y vinculó su actitud con su poder adquisitivo. "Si te dejan tenés que admitirlo y no salir a nombrar a una ex. Te dejaron y punto", disparó sin filtros, para luego rematar con una frase lapidaria: "Es capricho querer dejar mal a una persona y buscar culpables. Sos millonaria, pero te pueden dejar igual. Hay que ser consciente".

Para cerrar su descargo, la joven negó sentir algún tipo de recelo hacia la vida de la hija del recordado empresario y ventiló un desconocido cruce ocurrido en plataformas digitales durante el noviazgo. "No tengo nada que envidiarle a Marta. No salí a matar a nadie porque me dejaron", expresó antes de revelar un mensaje privado: "Cuando su ex me siguió en Instagram, ella fue a escribirle: ‘Ridículo, ¿seguís a la ex de él?’. Tenés novio…".