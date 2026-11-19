La causa judicial que enfrenta a Martín Migueles con Mauro Icardi sumó un testimonio clave que complica la defensa del empresario. El periodista Gustavo Méndez dio a conocer los detalles de la declaración testimonial que brindó el oficial de policía Agustín Yesul ante la Justicia. El efectivo estuvo presente en el lugar de los hechos y presenció el cruce que originó la denuncia penal por amenazas.

Durante la emisión del programa La Mañana con Moria, Gustavo Méndez reveló el contenido del expediente judicial donde consta la palabra del agente interviniente. Según el relato oficial, Martín Migueles se mostró visiblemente ofuscado e invitó a pelear de forma reiterada al futbolista Mauro Icardi. La tensión del momento obligó a los efectivos policiales presentes a intervenir de inmediato para calmar la situación y evitar agresiones físicas.

En su declaración, el policía Agustín Yesul aseguró que las intimidaciones fueron claras y audibles para todos los testigos que se encontraban en las inmediaciones. El agente detalló en el expediente: "Mientras Icardi hablaba conmigo, Migueles se acercó y comenzó a increparlo. Hubo amenazas explícitas". Este testimonio resulta determinante porque confirma que existió un hostigamiento directo hacia el delantero.

Por último, el oficial remarcó que Mauro Icardi mantuvo una postura pacífica durante todo el episodio y que en ningún momento respondió a las agresiones verbales. El efectivo sostuvo que el jugador ignoró por completo a Martín Migueles debido a que estaba conversando con él cuando ocurrió el incidente. Este dato debilita cualquier argumento de provocación previa y deja muy comprometido al denunciado en el proceso legal.