El novio de Wanda Nara usó a la hija de Icardi para acusarlo de mal padre

El empresario Martín Migueles desató un nuevo escándalo al dedicarle un mensaje muy afectuoso a Isabella, la hija menor de Wanda Nara, en el día de su cumpleaños número diez. A través de sus redes sociales, la pareja de la mediática compartió un collage con fotos de la pequeña y sumó: "Felices 10 años, Isi. Tu corazón enorme, tu empatía, tu bondad y tu luz hacen que todo el mundo a tu alrededor sea un lugar mejor. Te quiero muchísimo".

La actitud del empresario podría provocar la furia de Mauro Icardi, quien en el pasado ya había demostrado su rechazo rotundo ante la cercanía de Migueles con sus hijas. En aquel entonces, el futbolista decidió interponer una medida cautelar para que él no se acercara a las niñas, luego de que se difundiera un video donde le acariciaba la espalda a la menor.

En esa ocasión, la abogada Elba Marcovecchio fundamentó la decisión de Icardi ante las autoridades al señalar: "No se está denunciando ningún delito. Lo que se le dice al juez es que hay una situación que no debe pasar. A los chicos no hay que tocarlos. Punto final". Un año después de esa denuncia, este nuevo posteo amenaza con desatar un fuerte conflicto familiar.