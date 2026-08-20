El nuevo circuito del Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires ya tiene nombre: Fangio Circuit. La denominación será un homenaje a Juan Manuel Fangio, el argentino que conquistó cinco campeonatos mundiales de Fórmula 1.

El histórico escenario porteño atraviesa una renovación integral con el objetivo de volver a recibir competencias internacionales de primer nivel. El Gobierno de la Ciudad destinó US$100 millones para las obras, que incluyen nuevas tribunas, mejoras en los accesos y la construcción de 32 garajes.

El proyecto contempla además una modernización completa de la pista, con un reasfaltado con polímeros especiales y una ampliación del ancho de la traza. La primera curva llegará a los 18 metros para favorecer las maniobras de sobrepaso. También se instalarán sistemas de banderas electrónicas LED, nuevos semáforos y mayores vías de escape.

Uno de los cambios más importantes será la modificación del trazado. El histórico kartódromo comenzó a ser desmontado para liberar espacio y construir una nueva horquilla. Con la nueva variante, el circuito para monoplazas tendrá más de 4,8 kilómetros de extensión y rectas de hasta 980 metros, con velocidades que podrían alcanzar los 340 km/h.

La transformación apunta a que el autódromo pueda recibir hasta 150.000 espectadores durante un Gran Premio de Fórmula 1 y alrededor de 80.000 para una competencia de MotoGP.

El regreso del MotoGP y el sueño de la Fórmula 1

El primer gran desafío internacional ya tiene fecha. El MotoGP volverá a Buenos Aires en abril de 2027, después de 28 años, y será una de las primeras grandes pruebas para el renovado circuito.

La Fórmula 1, en cambio, todavía no confirmó su regreso a la Argentina. Sin embargo, la remodelación del Gálvez busca posicionar nuevamente a Buenos Aires como sede de grandes eventos del automovilismo mundial.

Con el nombre Fangio Circuit, el renovado escenario también recuperará parte de la identidad histórica del automovilismo argentino y homenajeará al piloto que llevó al país a lo más alto de la Fórmula 1.