El nuevo Boca de Miguel Russo se estrenó con un triunfo sobre Universitario de Perú

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Boca Juniors, con el debut en su dirección técnica de Miguel Ángel Russo, se impuso esta noche a Universitario, de Perú, por 2 a 0, en el marco de un encuentro amistoso disputado en un colmado estadio Del Bicentenario, de San Juan, en el que Carlos Tevez fue titular y capitán del conjunto "xeneize".



El partido, que sirvió como carta de presentación para este segundo ciclo de Russo al frente del conjunto auriazul, luego de su recordado paso por la institución con aquella Copa Libertadores de 2007 de la mano de Juan Román Riquelme, la misma que ahora lo devolvió al club de la Ribera, estuvo rodeado sin embargo de muchas otras cuestiones que tuvieron a Boca como eje de la discusión muy lejos de San Juan.



Es que poco antes y simultáneamente también, en Buenos Aires la dirigencia boquense participó primero de una caldeada reunión de los clubes que están encolumnados en la AFA y la Superliga, en la que no lo acompañó la misma suerte que por la noche, ya que salió perdidoso en su intención de conseguir que se postergara el reinicio del campeonato.



Y ya cuando el partido en San Juan estaba en juego, salió a responder a través de un comunicado por una denuncia pública respecto de un contrato con la empresa Aysa por la que Boca había percibido dos millones de pesos.



En ese texto el club confirmó que el año pasado firmó un contrato con esa empresa que incluía un paquete conteniendo, entre más, seis abonos anuales a platea, entradas al museo y camisetas, y que si bien el compromiso "sigue vigente", todavía "Boca no recibió un peso de Aysa por esos dos millones" y por loo tanto se "repudia el hecho de haber privilegiado a ella por sobre los socios", aludiendo a la anterior gestión "xeneize".



También pocos minutos antes de comenzar el partido, pero ya en San Juan, el propio Tevez vertió declaraciones contundentes para despejar su actualidad bajó la órbita de la dirección técnica de Russo, al asegurar que se reunió con el vicepresidente segundo, Riquelme, y en ese encuentro se dijeron "todo lo que había que decirse en cinco minutos" y quedaron "aclaradas" todas las cuestiones "del pasado".



Por eso el partido pasó al último turno del día, tanto por lo cronológico como por la trascendencia del juego, ya que el conjunto dirigido por el uruguayo Gregorio Pérez, que hoy cumplió 72 años y venía de vencer a Huracán en este mismo escenario, está en un plano inferior en cuanto al interés general.



Sin embargo para Russo en particular fue saludable que los goles de Sebastián Villar, de tiro penal, y el ingresado y posteriormente expulsado por protestarle a Néstor Pitana, Ramón Ábila, en el segundo tiempo, le hayan brindado a un técnico debutante como él una victoria en el día de su presentación, algo que no sucedía desde hace 9 años, cuando el Boca de Julio Falcioni también superó 2 a 0 a Independiente en 2011.



Para el futuro inmediato a Boca se le vendrá un rival "a priori" más atractivo el próximo domingo también en San Juan como el brasileño Athlético Paranaense, antes de retornar "a regañadientes" a competir en la Superliga.



Mientras que para los peruanos lo más importante y a lo que apunta es al partido del martes próximo ante Carabobo, de Venezuela, por la primera ronda de la Copa Libertadores, una instancia que, de superarla, lo estará enfrentando a Cerro Porteño, de Paraguay, en pos de alcanzar un lugar en la fase de grupos.



Sin mostrar demasiado entonces y con los 12 cambios que se repartieron en iguales porcentajes ambos equipos, Boca volvió al ruedo con Gustavo Alfaro como recuerdo y Miguel Russo como futuro.







- Síntesis -







Boca Juniors: Marcos Díaz; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Eduardo Salvio, Jorman Campuzano, Emanuel Reynoso y Sebastián Villa; Franco Soldano y Carlos Tevez. DT: Miguel Ángel Russo.



Universitario: José Carvallo; Aldo Corzo, Federico Alonso, Nelinho Quina e Iván Santillán; Armando Alfageme, Donald Millán, Jesús Barco y Alberto Quintero; Luis Urruti y Jonathan Dos Santos. DT: Gregorio Pérez.







Goles en el segundo tiempo: 3m. Villa (B) y 23m. Ábila (B).



Cambios en el segundo tiempo: 17m. Agustín Obando por Campuzano (B), Iván Marcone por Salvio (B), Paulo De la Cruz por Santillán (U), Luis Valverde por Millar (U) y Alexander Succar por Urruti (U), 20m. Ramón Ábila por Soldano (B), Mauro Zárate por Tevez (B) y Rafael Guarderas por Alfageme (U), 29m. Matías Carpio por Quintero (U), 30m. Gerson Barreto por Barco (U), 32m. Emmanuel Mas por Fabra (B) y Junior Alonso por Izquierdoz (B).



Amonestados: Campuzano, Izquierdoz, Reynoso y Buffarini (B). Alfageme y Quina (U).



Incidencia: 38m. del segundo tiempo expulsado Ábila (B), con roja directa.







Estadio: Del Bicentenario (San Juan).



Árbitro: Néstor Pitana.