El nuevo corte de la Circunvalación será en la bajada de Avenida España

La Dirección de Vialidad Provincial confirmó una modificación operativa en los trabajos de infraestructura que se desarrollan sobre el anillo interno de la Avenida Circunvalación. Debido al avance de las tareas de repavimentación en la arteria, las autoridades informaron una ampliación en el sector intervenido, lo que exige implementar un esquema alternativo para la circulación vehicular.

Con el objetivo de resguardar la seguridad en la zona de obra y mantener la fluidez del tránsito, el organismo detalló la ruta obligatoria para los conductores. La maniobra requiere salir del anillo interno mediante la bajada hacia la avenida España, continuar el recorrido por el lateral de la Circunvalación e ingresar nuevamente a la arteria principal a través de la rampa de acceso ubicada inmediatamente después de la calle Urquiza.

Frente a estas modificaciones en el trayecto habitual, desde el organismo provincial solicitaron a los automovilistas "reducir la velocidad, circular con extrema precaución y respetar de manera estricta la señalización vial desplegada en el tramo afectado". El operativo se mantendrá activo mientras avancen los trabajos sobre la calzada.