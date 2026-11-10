La visita del Papa León XIV a la Argentina dejó una marca histórica en la industria automotriz nacional tras la donación de dos unidades Toyota Hilux transformadas especialmente en papamóviles.

Los vehículos, producidos en la planta de Zárate y adaptados en un tiempo récord de siete semanas, no solo garantizan la movilidad del pontífice en Buenos Aires y Córdoba junto a una flota de apoyo de más de 20 unidades de la marca, sino que constituyen un hecho inédito para el sector: son los primeros vehículos en incorporar el nuevo rediseño frontal que la compañía prevé lanzar comercialmente al mercado en diciembre.

El proyecto nació a partir del ofrecimiento de Toyota para colaborar con la logística del trayecto papal. Con las gestiones del concesionario Kansai ante la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Argentina, la automotriz presentó la propuesta formal para adaptar el modelo más producido en la historia del país según las normativas técnicas del Vaticano.

Las especificaciones definitivas se recibieron en julio, la propuesta de conversión se aprobó en agosto y los trabajos de transformación se completaron en menos de dos meses con el carrozado a cargo de Vallé Equipamientos y la logística de traslado realizada por la empresa Furlong.

Diseñadas con una estructura posterior elevada que prioriza la cercanía de León XIV con los fieles, las camionetas quedarán formalmente bajo la órbita de la Santa Sede como bienes donados.

No obstante, Toyota asumirá las tareas de resguardo, conservación y mantenimiento de ambas unidades para futuros compromisos de la Iglesia, reservándose la posibilidad de exhibirlas públicamente en eventos corporativos e históricos para destacar el valor de la cadena de producción local.





