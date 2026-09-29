Cristiano Ronaldo protagonizó una de las imágenes más comentadas del triunfo de Portugal por 2-1 ante Noruega por la UEFA Nations League. El delantero del Al Nassr permaneció durante todo el partido en el banco de suplentes y, tras el encuentro, el nuevo entrenador Jorge Jesús lanzó una frase contundente para explicar su decisión.

“Estaba pensando en Cristiano para que entrara; incluso había acordado con él que jugara la última media hora. Pero luego el partido dicta otras cosas. Tiene 41 años, no 20; sentí que no era el momento adecuado”, explicó el técnico en conferencia de prensa.

La decisión generó repercusión porque Cristiano realizó movimientos precompetitivos durante algunos minutos, pero finalmente no ingresó. Portugal agotó sus cinco variantes con los ingresos de Vitinha, Rafael Leao, Joao Neves, Francisco Trincao y Bernardo Silva.

El enojo de Cristiano Ronaldo

El delantero portugués fue visto serio una vez terminado el partido y hubo un gesto que llamó la atención: a diferencia de sus compañeros, no se acercó a saludar a los hinchas y se dirigió directamente hacia el vestuario.

Ante esa situación, Jorge Jesús anticipó que mantendrá una conversación con la máxima figura del seleccionado. “Voy a hablar con él. La selección es la selección; no podría explicar por qué no lo hizo”, sostuvo.

El entrenador también aclaró que la decisión de no utilizarlo no estuvo relacionada con una intención de cuidarlo físicamente. Su postura respondió exclusivamente al desarrollo del partido y a las necesidades tácticas que consideró prioritarias.

Portugal se había puesto en ventaja a los 17 minutos con un gol de Joao Félix. Noruega llegó al empate a los 51 por intermedio de Erling Haaland, pero apenas tres minutos después Gonçalo Ramos marcó el 2-1 definitivo. A partir de allí, Jorge Jesús optó por variantes para controlar el resultado.

El próximo compromiso de Portugal será ante Dinamarca el 1 de octubre, mientras que el 4 volverá a enfrentarse con Noruega por la Nations League.