La llegada del nuevo nuncio apostólico, Michael Wallace Banach, marcará este miércoles el inicio de una nueva etapa en las relaciones entre la Santa Sede y la Argentina. Su desembarco en Buenos Aires es interpretado en ámbitos eclesiásticos y diplomáticos como un gesto que fortalece la posibilidad de una futura visita del papa León XIV al país.

A su arribo, Banach será recibido por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, junto al secretario general del organismo, monseñor Raúl Pizarro. Además, la Iglesia Católica prepara una celebración eucarística de bienvenida para el nuevo representante pontificio, cuya fecha será confirmada en los próximos días.

El papa León XIV designó a Banach como embajador del Vaticano en la Argentina el pasado 14 de mayo. Desde entonces, el nombramiento fue interpretado como una señal de acercamiento que podría allanar el camino para el primer viaje del Pontífice al país desde el inicio de su papado.

Si bien la Santa Sede aún no oficializó una gira por Sudamérica, distintas versiones indican que el Papa analiza visitar Argentina, Perú y Uruguay durante noviembre próximo. La posibilidad cobró fuerza luego de que el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, revelara que el propio León XIV le manifestó en el Vaticano su deseo de recorrer la región del Río de la Plata, una visita que el papa Francisco había proyectado, pero que nunca pudo concretar.

En la Argentina, tanto el presidente Javier Milei como el canciller Pablo Quirno hicieron referencia a noviembre como una fecha tentativa para ese eventual viaje, aunque por el momento no existe confirmación oficial por parte de la Santa Sede.

Una extensa trayectoria diplomática

Michael Wallace Banach tiene 63 años y nació el 19 de noviembre de 1962 en Worcester, Massachusetts, Estados Unidos. Fue ordenado sacerdote el 2 de julio de 1988, es doctor en Derecho Canónico y domina francés, italiano, polaco y español.

Ingresó al servicio diplomático del Vaticano en 1994 y desarrolló una extensa carrera internacional. Prestó funciones en las nunciaturas apostólicas de Bolivia y Nigeria, además de integrar la Sección para las Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado de la Santa Sede.

En 2007 fue designado representante permanente ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. También se desempeñó como observador permanente ante la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y la oficina de las Naciones Unidas en Viena.

En 2013 fue nombrado arzobispo titular de Memfi, en Egipto, y nuncio apostólico. Desde entonces representó al Vaticano en Papúa Nueva Guinea e Islas Salomón (2013-2016), Senegal, Cabo Verde, Guinea-Bisáu y Mauritania (2016-2022), y posteriormente en Hungría (2022-2026).

Con su llegada a Buenos Aires, Banach reemplazará a Miroslaw Adamczyk, quien a comienzos de este año fue destinado por la Santa Sede a la representación diplomática vaticana en Albania. Su desembarco abre una nueva etapa en el vínculo entre el Vaticano y la Argentina, en un contexto de creciente expectativa por una eventual visita del papa León XIV.