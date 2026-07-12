Es el nuevo hit de la Albiceleste que ya se escucha en los festejos de los jugadores en el vestuario, en los hinchas que están presenciando el Mundial, en las redes y las calles de todo el país.

La Selección argentina vuelve a vivir un momento histórico en los Mundiales y, como ocurrió en Qatar 2022, la música vuelve a ser protagonista de la ilusión albiceleste.

Tras superar a Suiza por 3-1 y avanzar a las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará a Inglaterra, los jugadores y los hinchas encontraron una nueva canción que representa el sueño de sumar una cuarta estrella.

El tema elegido para acompañar este camino es "La Cuarta Estrella", una canción que rápidamente se transformó en la banda sonora de los festejos argentinos. Desde los vestuarios hasta las celebraciones en distintos puntos del país, el tema comenzó a sonar como símbolo de una selección que busca repetir la gloria mundialista.

Así como en 2022 "Muchachos", interpretada por La Mosca, se convirtió en el himno del equipo dirigido por Lionel Scaloni durante la conquista de la tercera Copa del Mundo, ahora esta nueva canción tomó ese lugar emocional para los hinchas argentinos.

Después de cada victoria de la Selección en el Mundial 2026, los festejos estuvieron acompañados por este nuevo canto que hace referencia al objetivo máximo: levantar nuevamente la Copa del Mundo y sumar una estrella más al escudo argentino.

La letra del tema refleja la conexión entre el equipo y los hinchas, con referencias a la historia del seleccionado, el orgullo de representar al país y el deseo de conseguir la cuarta consagración mundial.

El impacto fue inmediato: comenzó a escucharse en reuniones familiares, bares, plazas y celebraciones populares, mientras miles de argentinos volvieron a reunirse para acompañar el camino del equipo de Scaloni.

El autor es Pablo Quintana, un hincha de Rosario Central conocido en redes sociales como Palmito Música que logró viajar al certamen tras algunos obstáculos personales y burocráticos.

La letra completa de "La cuarta estrella"

Soy hincha de la selección,

La aliento con el corazón,

Ganamos la tercera con Lionel,

Queremos ser campeones otra vez,

Y 32 años después,

La Scaloneta va a vengar,

La Copa que le robaron al diez,

La que no nos dejaron levantar,

Quiero ver la cuarta estrella,

Brillar en la camiseta,

Soy argento de la cuna hasta el cajón,

Por Malvinas,

Por el Diego,

Por la última de Leo,

Argentina quiero verte bicampeón.