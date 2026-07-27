El nuevo negocio de Wanda Nara que la hace ganar millones cada día

Wanda Nara continúa expandiendo su perfil como empresaria con el lanzamiento de talleres virtuales destinados a mujeres que buscan emprender siguiendo su modelo de éxito. El valor de la capacitación se fijó en $100.000 para residentes en Argentina y en 67 dólares para quienes accedan desde el exterior.

Esta nueva iniciativa generó repercusiones inmediatas en el ambiente del espectáculo, donde diversas figuras manifestaron posturas encontradas sobre la propuesta y su finalidad.

Anamá Ferreira expresó su preocupación por el impacto económico en los interesados al señalar que "Hay que tener cuidado con la gente, que anda corta de plata, va a pagar un curso pensando que va a conseguir un jugador de fútbol".

Por otro lado, la mirada de Ángel de Brito fue mucho más tajante al asegurar que "Wanda es una ladrona, una chorra". A pesar de estos cuestionamientos, la periodista Lola Cordero aportó datos sobre el alcance inicial de la convocatoria en el programa Implacables.

Según la información brindada por Cordero, el nivel de adhesión es muy alto hasta el momento. La panelista detalló que "Por lo que tengo entendido ya hay anotados cerca de 6.000 personas. O sea, ahora lo que hay que esperar es si esas personas que se anotaron y pagaron los $100.000 o los 67 dólares quedan contentos con el curso". Para la comunicadora, la cifra alcanzada representa un logro comercial significativo en esta etapa del proyecto.

La periodista analizó la situación con cautela pero destacó el interés masivo que despertó la mediática entre sus seguidores. Cordero sostuvo que "La verdad que tenemos que ver cuál es la reacción de aquellos que se anotaron" y agregó que "Yo realmente no opinaría nada hasta que aquellos que hagan realmente el curso den su opinión. Cerca de 6.000 personas para anotarse, a mí me parece que ya es un éxito". De esta manera, la propuesta educativa digital avanza mientras se aguarda la devolución de las miles de alumnas ya registradas.