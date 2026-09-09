El nuevo parte médico de Mirtha Legrand que mantiene en vilo a la familia

La salud de la televisión argentina mantiene la atención puesta en el Sanatorio Mater Dei tras la difusión de un reporte médico firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico de la institución. El comunicado oficial trajo novedades esperadas al indicar que “La Sra. Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y sin complicaciones de su cuadro respiratorio. Continúa en una habitación común, en compañía de su familia”.

Asimismo, desde el establecimiento precisaron los pasos a seguir respecto a la información pública al aclarar que “de no mediar cambios, el día viernes emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei”.

La internación de la diva tomó estado público el domingo 7 de septiembre, cuando el primer parte confirmó la existencia de un cuadro respiratorio bronquial que requería tratamiento y observación en la clínica. Durante el lunes 8 de septiembre se conocieron más detalles sobre cómo la paciente pasó la noche bajo la supervisión de los profesionales, atentos a la respuesta a las indicaciones médicas.

En los días posteriores, distintas informaciones del entorno cercano aportaron tranquilidad al señalar un cuadro de estabilidad y buen ánimo. Incluso el martes 9 de septiembre trascendió que la conductora compartió un té con dos amigas dentro de la clínica, un gesto que reforzó la percepción de una estadía pacífica en compañía de sus allegados.

Tras generar una amplia repercusión en la televisión y el ámbito del espectáculo, el reporte institucional actúa como la voz definitiva para evaluar la continuidad del tratamiento y determinar si el equipo médico considerará otorgarle el alta o mantener la observación.