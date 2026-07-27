El Gobierno de San Juan proyecta habilitar entre marzo y abril de 2027 un nuevo relleno sanitario en el Parque de Tecnologías Ambientales (PTA), ante la necesidad de reemplazar el espacio actualmente utilizado para la disposición final de los residuos que no pueden recuperarse.

El plazo fue anticipado a DIARIO HUARPE por Sergio Cigana, director de Economía Circular, quien aclaró que la iniciativa todavía atraviesa una etapa técnica y que la fecha dependerá del avance de los estudios pendientes.

“Estamos trabajando en el diseño y el cálculo de la construcción del relleno. Con un poco de suerte, esto estará concretándose entre marzo o abril de 2027”, afirmó el funcionario.

La obra permitiría garantizar la continuidad del sistema de tratamiento de residuos que recibe material procedente del Gran San Juan. Según los datos oficiales aportados, al PTA ingresan alrededor de 20.000 toneladas mensuales.

Estudios pendientes

Antes de avanzar con la construcción, Ambiente deberá completar un estudio de suelo y la correspondiente evaluación de impacto ambiental. En principio, el nuevo relleno se emplazaría dentro del mismo predio, a continuación del sector utilizado actualmente.

Aunque el diseño definitivo todavía no fue cerrado, Cigana adelantó que tendría características y dimensiones similares al espacio existente. Un relleno de este tipo puede alcanzar una vida útil de entre siete y diez años, aunque el plazo depende del volumen depositado y de la cantidad de materiales que logren recuperarse previamente.

La iniciativa busca anticiparse al cierre del sector actual y evitar que la disposición final de residuos afecte la operatividad del parque. Para conseguirlo, la Provincia también apunta a mejorar la separación en origen y aumentar la capacidad de recuperación dentro de la planta.

Más capacidad de tratamiento

En paralelo, Ambiente trabaja en la incorporación de una segunda cinta de clasificación y en la ampliación del espacio físico donde será instalada. La maquinaria ya había sido adquirida y fue recibida por la actual gestión, pero todavía necesita obras complementarias para comenzar a funcionar.

Los componentes electrónicos son los más complejos de separar y clasificar.

Según Cigana, la nueva línea requerirá alrededor de 15 operarios y tendrá como etapa final un horno con forma de cúpula. Allí se procesarán determinados residuos que actualmente no pueden recuperarse para reducirlos a un material que pueda utilizarse como insumo de compactación o para fabricar ladrillos ecológicos.

El equipo, desarrollado con tecnología nacional y construido en Buenos Aires, estaría operativo a mediados de 2027. Su puesta en funcionamiento permitiría disminuir la cantidad de residuos enviados al relleno y, de esa manera, extender la vida útil del nuevo espacio.

Los ingresos por reciclaje

Como parte del modelo de economía circular, el PTA comercializa mediante licitación pública los materiales recuperados, entre ellos papel, cartón, plástico, vidrio, chatarra, residuos electrónicos y compost.

La llegada de nueva tecnología busca optimizar su labor y aumentar el porcentaje de descarte recuperado.

Entre 2024 y julio de 2026, esas operaciones generaron más de $222 millones. Los recursos son destinados a cubrir parte de los gastos operativos del parque, como el mantenimiento de las máquinas, las instalaciones y las tareas desarrolladas por el personal.

Por mes, ingresa al PTA unas 20 mil toneladas de residuos provenientes de Gran San Juan.

Para agosto está prevista una nueva licitación de materiales. Desde Ambiente remarcaron que, además de generar ingresos, la recuperación evita que residuos reutilizables terminen enterrados y ocupen capacidad dentro del relleno sanitario.