El Obelisco de Buenos Aires se iluminó de celeste y blanco este lunes por la tarde para homenajear a Lionel Messi, luego de que el futbolista confirmara su retiro definitivo de la Selección argentina. El gesto convirtió a uno de los principales símbolos de la Ciudad de Buenos Aires en escenario de una despedida cargada de emoción para el capitán.

La iluminación especial se realizó pocas horas después del anuncio del rosarino, que puso punto final a más de dos décadas de trayectoria con la camiseta argentina. La noticia generó una inmediata ola de homenajes y mensajes de reconocimiento de hinchas, jugadores, clubes y figuras del deporte.

Un homenaje en pleno centro porteño

El Obelisco, uno de los lugares tradicionalmente vinculados con los festejos de la Selección argentina, apareció iluminado con los colores celeste y blanco. El homenaje tuvo un fuerte significado simbólico debido al vínculo entre el monumento y las celebraciones de los principales logros del equipo nacional.

Durante los últimos años, el lugar fue uno de los principales puntos de encuentro de los argentinos para celebrar los títulos obtenidos por la Selección, especialmente después de la conquista del Mundial de Qatar 2022.

El anuncio que conmovió al país

Messi comunicó este lunes que decidió retirarse de la Selección argentina a través de una carta publicada en sus redes sociales. El futbolista explicó que había meditado la decisión durante un tiempo y que entendía que había llegado el momento de cerrar su ciclo.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento”, expresó el capitán en su mensaje de despedida.

El rosarino también aseguró que siempre dejó todo por la camiseta argentina y que se retiraba con el orgullo de haber vivido momentos inolvidables junto al seleccionado.

Una despedida después de más de 20 años

La salida de Messi marca el final de una etapa histórica para la Selección argentina. El futbolista debutó con el conjunto nacional en 2005 y durante más de dos décadas construyó una trayectoria marcada por récords y títulos.

Con la camiseta albiceleste consiguió, entre otros logros, la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022. También fue protagonista de numerosas campañas internacionales y se convirtió en el máximo goleador y el futbolista con más partidos disputados en la historia del seleccionado.

La reacción de los argentinos

La decisión generó tristeza y sorpresa entre los hinchas, que rápidamente expresaron su reconocimiento hacia el capitán. Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y agradecimiento, mientras distintas instituciones y figuras del fútbol se sumaron al homenaje.

En ese contexto, la imagen del Obelisco iluminado con los colores argentinos se convirtió en una de las postales de una jornada marcada por la despedida de Messi de la Selección.