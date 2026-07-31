La Catedral San Juan Bautista fue escenario de un momento cargado de dolor y emoción durante el inicio de la despedida a los cuatro sanjuaninos que murieron en el siniestro aéreo ocurrido en el Parque Provincial Ischigualasto. Antes de la apertura de las puertas al público, el arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Lozano, encabezó un primer responso frente a los féretros.

La ceremonia no había sido preparada con anticipación. Según explicó el propio obispo, se trató de una oración espontánea, realizada debido a que desde la llegada de los restos al templo todavía no se había concretado un momento de oración.

Durante su mensaje, el arzobispo recordó un pasaje del Evangelio de San Juan en el que Jesús les anunció a sus discípulos que iba a prepararles un lugar. Desde esa lectura, hizo referencia al dolor, la incertidumbre y la dificultad de encontrar explicaciones ante una pérdida inesperada.

Lozano sostuvo que la muerte suele dejar a las personas sin palabras y destacó la importancia del acompañamiento en los momentos de mayor sufrimiento. En ese sentido, valoró tanto la cercanía de familiares y amigos como las muestras de afecto de personas que no conocían directamente a las víctimas.

“Frente a la muerte, a la partida, también nos quedamos sin palabras y nos cuesta comprender. Pero nos alienta el abrazo de los familiares, de los amigos o incluso de gente que no conocemos, pero que nos acompaña en el camino”, expresó.

El mensaje conmovió a quienes se encontraban en el interior del templo, donde predominó el silencio, la emoción y el respeto. Familiares, allegados y autoridades participaron de la oración antes del ingreso de la comunidad.

Una vez finalizado el responso, las puertas de la Catedral fueron abiertas para permitir el ingreso de los sanjuaninos que se acercaron a despedir a Carlos Heredia, director de Protección Civil; Marcelo Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Rubén Castro, jefe del Cuerpo de Bomberos de la Policía; y Jorge Carbajal, subjefe de Bomberos.

Los cuatro murieron mientras cumplían funciones vinculadas con la seguridad y la atención de emergencias, tras la caída del helicóptero en el que participaban de una capacitación sobre el uso de medios aéreos para el combate de incendios forestales.