El cierre del partido entre Colombia y Portugal por el Mundial 2026 estuvo marcado por la controversia tecnológica. Cuando el empate sin goles parecía sentenciado, la Selección colombiana convirtió un tanto en el tiempo de adición que desató el festejo, pero la alegría duró apenas unos segundos.

La jugada tuvo como protagonista a Dávinson Sánchez, quien conectó de cabeza un centro preciso de Juan Fernando Quintero y venció al arquero portugués. Sin embargo, la acción fue revisada por el sistema de videoarbitraje, que trazó líneas automáticas para determinar la posición del defensor colombiano.

Tras la revisión, el árbitro anuló el gol por un fuera de juego extremadamente ajustado: apenas la punta del pie del jugador colombiano lo ubicaba en posición adelantada respecto a la última línea defensiva de Portugal. La decisión se tomó con apoyo del sistema semiautomático de detección de offside, que utiliza mediciones tridimensionales para mayor precisión.

La anulación generó reclamos inmediatos de los futbolistas colombianos, que consideraron que la diferencia era casi imperceptible. Aun así, la tecnología ratificó la infracción y el partido continuó hasta su final sin goles, sellando un empate que dejó sensaciones encontradas.

Colombia, que había sido superior en varios tramos del encuentro, lamentó no haber podido capitalizar sus oportunidades, mientras que Portugal sostuvo el resultado gracias a su orden defensivo y a intervenciones clave en el tramo final.

El episodio reabrió el debate sobre el uso del VAR y las mediciones milimétricas en jugadas decisivas, donde diferencias de centímetros pueden modificar el destino de un partido en una instancia mundialista.