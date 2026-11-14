Un hombre de 65 años fue encontrado sin vida en el interior de su departamento del barrio San Martín, en la zona de Concepción, departamento Capital. La víctima fue identificada como Daniel Giménez y, de acuerdo con las primeras estimaciones de los investigadores, llevaba más de cinco días fallecido. El hallazgo se produjo luego de que vecinos alertaran a la Policía por un fuerte olor que provenía del inmueble.

El episodio generó preocupación entre los residentes del complejo habitacional, quienes advirtieron que Giménez llevaba varios días sin ser visto. El hombre vivía solo y, según datos reunidos durante la investigación, mantenía poco contacto con sus familiares.

La situación comenzó a llamar la atención de los vecinos cuando percibieron un intenso olor nauseabundo que salía del departamento. Ante la ausencia prolongada del hombre y las características del olor, decidieron dar aviso a las autoridades para que verifiquen qué sucedía dentro de la vivienda.

A partir de la comunicación, efectivos policiales se trasladaron hasta el barrio San Martín y realizaron las primeras actuaciones en el lugar. Al ingresar al departamento, encontraron el cuerpo de Giménez en avanzado estado de descomposición, una circunstancia que permitió establecer de manera preliminar que el fallecimiento se había producido varios días antes.

El procedimiento contó con la participación de personal policial, Bomberos y peritos de la División Criminalística. Los especialistas realizaron una inspección ocular tanto en el interior del inmueble como sobre el cuerpo de la víctima, con el objetivo de relevar posibles elementos que permitieran reconstruir las circunstancias de la muerte.

De acuerdo con los primeros resultados de esa inspección, los investigadores no detectaron signos de violencia en el cuerpo, tampoco observaron desorden en el departamento ni encontraron indicios que permitieran presumir, en esa instancia, la intervención de terceras personas.

Sin embargo, la ausencia de señales evidentes de violencia no permitió establecer por sí sola las causas del fallecimiento. Por ese motivo, la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales ordenó el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente.

El estudio forense deberá determinar con precisión qué provocó la muerte de Giménez y establecer la data del fallecimiento. Esos resultados serán fundamentales para completar la investigación y confirmar las primeras estimaciones realizadas por los investigadores en el lugar.

Mientras tanto, el caso quedó bajo intervención de la Justicia provincial, que aguardó los resultados de las pericias para avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias en las que murió el hombre.