El club Boca Juniors ya tiene casi definida la formación titular para enfrentar a Vélez Sarsfield por los cuartos de final de la Copa Argentina. El partido se disputará a las 21:15 horas en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba, bajo el arbitraje de Sebastián Zunino. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará una victoria clave para superar esta difícil etapa y avanzar hacia la siguiente ronda del torneo nacional.

Las dudas y el once titular

Para este importante encuentro, el cuerpo técnico evalúa algunas variantes específicas tanto en la zona defensiva como en el ataque. En la última línea, Facundo Herrera y Marco Pellegrino disputan un lugar para acompañar a Lautaro Di Lollo en la zaga central. Por otro lado, en la zona ofensiva, la gran incógnita pasa por incluir a Sebastián Villa o al mediapunta Alan Velasco desde el minuto cero.

De esta manera, el equipo saldría a la cancha con Álvaro Montero en el arco; Dylan Gorosito, Di Lollo, Herrera o Pellegrino y Lautaro Blanco en el fondo. En el mediocampo estarán Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado. El ataque se completará con Leonel Flores, Miguel Marentiel y la opción restante entre Villa o Velasco.

Por el lado del rival, el conjunto comandado por Guillermo Barros Schelotto presentará un equipo consolidado para buscar la clasificación. Los once titulares elegidos serán Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Alex Verón y Dylan Godoy.

El recorrido en el torneo

El conjunto de la Ribera atraviesa un semestre con algunos altibajos en el plano local, donde solo logró conseguir dos triunfos en el campeonato. A pesar de marchar en el octavo puesto de su zona, el plantel se mantiene ilusionado porque también compite en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Para llegar a este cruce en la copa nacional, el equipo logró eliminar previamente a Gimnasia de Chivilcoy y a Sarmiento de Junín con resultados a favor de dos a cero.

Su rival llega a este duelo como uno de los protagonistas más firmes y regulares del actual campeonato de primera división. El club pelea por el primer lugar de la tabla general anual, aunque necesita cortar una curiosa racha de cuatro empates de forma consecutiva. En las fases anteriores del torneo integrador, logró avanzar tras golear a Deportivo Armenio y superar a Gimnasia y Tiro de Salta.

Los antecedentes cercanos muestran un panorama de gran paridad entre ambas instituciones deportivas. Hace apenas un mes, se cruzaron por la cuarta fecha del torneo local y el encuentro finalizó con un empate por un gol.