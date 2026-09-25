A un día de los incendios que afectaron distintas zonas de San Juan, los equipos del Gobierno provincial y de la Municipalidad de Santa Lucía continúan con los relevamientos y la asistencia a las familias damnificadas. En Villa San Cayetano fueron contabilizadas 11 familias afectadas, de las cuales siete sufrieron pérdidas totales, según confirmó la directora de Emergencias y Políticas Alimentarias, Lorena Acosta.

La funcionaria explicó que durante la mañana se realizaba un segundo y tercer relevamiento para actualizar la información sobre los daños provocados por el fuego. Santa Lucía fue uno de los departamentos más afectados por la jornada de viento Zonda, que también generó incendios en Caucete, Rawson, Médano de Oro y 9 de Julio.

“Estamos en un segundo y tercer relevamiento”, explicó Acosta, quien señaló que equipos municipales y ministeriales permanecieron durante toda la noche en la zona para acompañar a los damnificados.

Siete familias perdieron sus viviendas

De acuerdo con el relevamiento realizado en Villa San Cayetano, siete de las 11 familias afectadas perdieron sus viviendas de manera total. Frente a esta situación, equipos de arquitectos comenzaron a evaluar las propiedades para determinar los materiales y las tareas necesarias para su reconstrucción.

Acosta indicó que el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano trabaja junto con el municipio y que el ministro Carlos Platero y el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego, mantienen contacto permanente para avanzar con la asistencia.

“Estamos con el equipo de los arquitectos en los lugares de pérdidas totales para ir evaluando materiales y demás para poder reconstruir las viviendas de las personas afectadas”, explicó.

Además de las viviendas destruidas, el incendio dejó a la zona sin suministro eléctrico. Personal de Naturgy y del EPRE comenzó a trabajar sobre los sectores donde fueron dañados los cables, entre ellos las calles Libertador, Buenaventura Luna y Talacastro.

También hubo familias afectadas en el barrio Rural

El relevamiento realizado por los equipos de asistencia alcanzó también al barrio Rural de Santa Lucía, donde fueron contabilizadas seis familias afectadas, tres de ellas con pérdidas totales.

Las familias que quedaron sin vivienda fueron autoevacuadas y pasaron la noche en casas de familiares. Desde el Gobierno provincial señalaron que se les entregaron colchones y otros elementos necesarios para atravesar las primeras horas posteriores al incendio.

Además, durante la noche se distribuyeron viandas entre las familias de la zona. La asistencia continuó durante la mañana con desayunos y bebidas calientes, especialmente para los niños.

“Lo primero que se hizo fue contenerlas, darles tranquilidad”, explicó Acosta al referirse al trabajo realizado después de que los focos fueran controlados.

Un joven de 21 años permanece internado

En cuanto a las personas afectadas físicamente, Acosta informó que un joven de 21 años, vecino de Villa San Cayetano, permanecía internado en terapia intensiva, aunque aseguró que se encontraba estable y fuera de peligro según el último parte médico recibido.

El joven había resultado gravemente afectado durante el incendio y fue trasladado para recibir atención médica. La funcionaria señaló que continuaba bajo observación.

Durante la emergencia también fueron asistidas otras personas por heridas e intoxicaciones. En el lugar trabajaron ambulancias, personal de Salud, Bomberos de la Policía, Protección Civil y equipos municipales.

Asistencia social y evaluación de daños

El operativo de asistencia continúa con equipos psicosociales que recorren las familias afectadas para brindar contención y relevar sus necesidades. Paralelamente, los arquitectos evalúan las condiciones de las viviendas para definir las intervenciones necesarias.

La prioridad está puesta en las familias que perdieron sus hogares, mientras se avanza con el relevamiento de bienes y daños materiales.

La emergencia también afectó el suministro eléctrico de distintos sectores de Santa Lucía. Los trabajos para restablecer el servicio se realizan en conjunto con Naturgy, EPRE y Protección Civil.

El relevamiento definitivo permitirá establecer el alcance total de los daños y determinar las acciones de reconstrucción y asistencia que recibirán las familias damnificadas.