Siete personas murieron tras la caída de un helicóptero en una zona de muy difícil acceso del Parque Provincial Ischigualasto y las autoridades informaron que las tareas de rescate se complican por las características del terreno y las condiciones climáticas registradas durante la jornada. Mientras una comisión policial avanzó hacia el lugar del siniestro, fuentes oficiales explicaron que el sitio donde impactó la aeronave solo pudo alcanzarse luego de un extenso recorrido en vehículos 4x4 y una larga caminata por un sector agreste.

De acuerdo con la información oficial, una comisión policial se dirigió hasta el área donde cayó el helicóptero y, tras analizar las imágenes aéreas obtenidas por otra aeronave que sobrevoló la zona durante la búsqueda, determinó que el acceso resultó extremadamente complejo. Los efectivos recorrieron aproximadamente 24 kilómetros en vehículos desde el ingreso al Parque Provincial Ischigualasto, pero posteriormente debieron afrontar un trayecto cercano a los ocho kilómetros a pie para llegar hasta el lugar exacto del impacto.

Las autoridades señalaron que el terreno presentó importantes dificultades para cualquier tipo de maniobra terrestre y remarcaron que el traslado de los cuerpos hacia la ciudad de San Juan representó una de las tareas más complejas del operativo. Según indicaron, esa labor podría concretarse durante las primeras horas de la mañana de este jueves, una vez que las condiciones permitieran trabajar con mayor seguridad.

El despliegue operativo reunió a efectivos policiales, personal sanitario y distintos organismos de emergencia, que coordinaron las tareas en una zona de difícil acceso. Como consecuencia del procedimiento, el ingreso al Parque Provincial Ischigualasto permaneció cerrado desde que se confirmó el accidente, con el objetivo de facilitar el trabajo de los equipos que participaron del rescate y preservar el área donde ocurrió la tragedia.

En paralelo, comenzaron a surgir las primeras hipótesis sobre las causas que provocaron el siniestro. Una periodista de Valle Fértil informó que durante la mañana se registraron bancos de niebla y fuertes ráfagas de viento en distintos sectores de Ischigualasto, precisamente en el área donde el helicóptero sobrevoló antes de desaparecer.

Esa información coincidió con una de las principales líneas de investigación que manejaron las autoridades, quienes consideraron que la escasa visibilidad pudo haber influido en el accidente. De acuerdo con esa hipótesis, el piloto Matías Valenzuela habría perdido referencias visuales a causa de la niebla y no habría advertido la presencia de una formación montañosa contra la que finalmente habría impactado la aeronave.

No obstante, fuentes policiales aclararon que esa teoría todavía no quedó confirmada y sostuvieron que tampoco descartaron la posibilidad de una falla mecánica. Por ese motivo, los peritos continuaron con las actuaciones correspondientes para determinar con precisión qué provocó la caída del helicóptero.

Mientras avanzaron las tareas de rescate y preservación de la escena, las autoridades mantuvieron un importante operativo en toda la zona y aguardaron que las pericias permitieran reconstruir los últimos minutos del vuelo para establecer las causas de una tragedia que conmocionó a San Juan y particularmente al departamento Valle Fértil.