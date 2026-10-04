En el marco de la cobertura especial de GRUPO HUARPE en el Mundial de hockey sobre patines de Asunción 2026, el periodista Maximiliano Maldonado viajó hasta Paraguay para seguir de primera mano el camino de la Selección Argentina Sub 19. Tras el triunfo por 7 a 3 frente a Suiza en el debut, dialogó con Carlos Espinoza, papá del jugador sanjuanino Alejo Espinoza, quien expresó el orgullo y la emoción de toda la familia por verlo representar al país en una competencia internacional.

Desde las tribunas, Carlos vivió cada minuto del encuentro con una emoción especial. El papá del joven delantero contó que toda la familia decidió viajar hasta Asunción para acompañarlo en uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva. "Es un orgullo y un sueño para él estar acá en este Mundial", expresó luego de la victoria argentina.

El viaje desde San Juan hasta Paraguay implicó recorrer una larga distancia, pero el esfuerzo quedó recompensado con la posibilidad de presenciar el debut y celebrar el primer triunfo del seleccionado. "Gracias a Dios se pudo ganar el primero. Lejos, la verdad que lejos, pero acá estamos", manifestó Carlos.

El acompañamiento familiar también ocupa un lugar fundamental en el recorrido deportivo del joven sanjuanino. Su papá destacó que no viajaron solos, sino que todos decidieron trasladarse hasta Paraguay para estar presentes durante la competencia. "Acá hemos venido toda la familia. Toda la familia ha venido. Acá estamos con él", aseguró.

El encuentro se disputó este domingo 4 de octubre en el Estadio de la Secretaría Nacional de Deportes de Paraguay, donde el seleccionado dirigido por Esteban "Tuco" Ábalos comenzó su participación con una importante victoria. Entre los protagonistas estuvo Alejo, jugador del Club Olimpia de San Juan, quien convirtió uno de los siete goles argentinos.

Para el joven delantero, su primera participación mundialista representa un paso importante en su trayectoria deportiva. Su convocatoria a la Selección Argentina Sub 19 le permitió dar el salto de las competencias locales a un torneo internacional, en el que comparte equipo con otros ocho jugadores sanjuaninos.

El debut de Alejo tuvo, además, un condimento especial. El delantero de Olimpia marcó el cuarto gol argentino a los 13 minutos y 23 segundos del primer tiempo, una conquista que contribuyó a que la Albiceleste se fuera al descanso con una ventaja de 4 a 2.

Cuándo vuelve a jugar la Sub 19

Con el primer desafío superado, Argentina continuará su participación en el Grupo A este lunes 5 de octubre, cuando enfrente a España a las 20. Posteriormente, el martes se medirá ante Italia, desde las 15.30, en busca de la clasificación a las instancias decisivas del Mundial.

Mientras el seleccionado nacional continúa su camino en Asunción, Alejo cuenta con el respaldo de su familia, que recorrió cientos de kilómetros para acompañarlo en el sueño de vestir la camiseta argentina.