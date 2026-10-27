“El origen de todos los males” llega al teatro sanjuanino

La Sala Cooperativa Teatro de Arte recibirá el sábado 31 de octubre la obra “El origen de todos los males”, una propuesta de falso documental teatralizado que invita al público a explorar los límites entre la realidad y la ficción. La función comenzará a las 21:30 y tendrá una duración aproximada de 60 minutos.

La historia se desarrolla en un recóndito pueblo precordillerano, donde una serie de acontecimientos despierta la inquietud de sus habitantes. Luces en el cerro, ruidos desconocidos y la repentina llegada de unos extraños funcionan como punto de partida de un relato que avanza entre el misterio y lo inexplicable.

La puesta propone el cruce entre un documental y un programa de radio. A través de estos dos formatos, la obra construye una narración que parte de un hecho aparentemente imposible para explorar cómo los relatos pueden influir en la percepción de la realidad.

“La realidad puede ser tan frágil como el relato que la construye”, plantea la sinopsis de la propuesta, que invita a los espectadores a suspender la incredulidad y dejarse llevar por los acontecimientos. Bajo la consigna “Están entre nosotros”, el espectáculo juega con los códigos del documental y la ficción para generar una experiencia teatral atravesada por la incertidumbre.

La obra está recomendada para mayores de 13 años y se presenta como una alternativa para quienes buscan propuestas escénicas que combinen suspenso, misterio y experimentación narrativa.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $15.000, mientras que hay una promoción de dos tickets por $25.000. Para realizar consultas y comprar localidades, los interesados pueden comunicarse al 264 540-2190.

La función será el sábado 31 de octubre, a las 21:30, en la Sala Cooperativa Teatro de Arte.