El oro alcanzó en abril máximos del 2013

Si consideramos la actual crisis sanitaria como una prueba de estrés, pocos activos están superándola con soltura. Da igual que hablemos de acciones que coticen en un fondo bursátil o materias primas, mientras algunas compañías siguen funcionando a pleno rendimiento en plena crisis, otras, lógicamente, han frenado su actividad prácticamente al 100%. Algo parecido está ocurriendo con las materias primas, mientras el petróleo terminó marzo a precios que no se veían desde el 2002, el oro ya ha vuelto a superar los 1600 dólares por onza, cotización que no se veía desde el año 2013 y ya se sitúa en más de 1714 dólares, pero en aquel entonces el precio del oro estaba en caída libre, mientras que en estos momentos sube como la espuma.

¿Porque puede estar subiendo una materia prima que a priori no se usa en cantidades ingentes en actividades industriales? Pues precisamente la actual crisis puede que tenga parte de la culpa.

¿La nueva fiebre del oro?

El oro ofrece diversas maneras para invertir; acciones de empresas mineras, la compra del propio mineral… e incluso es un activo con el cual operar sin poseerlo, como en el trading de CFDs (sobre oro, o el trading de CFDs sobre fondos cotizados de oro, es decir), sobre ETFs de oro, por ejemplo.

Si nos dedicamos al trading nunca debemos olvidar los riesgos inherentes al trading de CFDs, ya sea para invertir en oro o cualquier otro activo. Los CFDs conllevan operar con apalancamiento, lo que supone multiplicar el valor de la inversión del trader a través de deuda, lo cual evidentemente implica un riesgo alto de incurrir en grandes pérdidas o incluso el acabar con una cuenta en negativo, es decir, endeudados, si nuestro bróker no se hace cargo de las posibles deudas en que podamos incurrir cuando la operación sale mal.

La subida de los precios del oro suele ser recurrente cada vez que el mundo es golpeado por una crisis que afecte a la economía, al fin y al cabo el miedo nos hace buscar mecanismos que lo atenúen, y mantener nuestro dinero a salvo de tentaciones inflacionarias puede proporcionar algo de tranquilidad al ciudadano. Los valores a los que el dinero acude en tiempos de incertidumbre reciben el nombre de valores refugio.

Valores refugio

Invertir en valores refugio no es la única forma de mantener a salvo nuestro dinero, ya que en la práctica diversas monedas fuertes funcionan como una suerte de patrón oro -en Argentina nuestro particular “oro” son los dólares, fáciles de adquirir y fáciles de guardar para cualquier ahorrador, por humilde que sea- como por ejemplo el euro para los países del sur de la eurozona -Portugal, España, Italia y Grecia, que ahora mismo estarían viendo como se desploma el valor de sus respectivas monedas nacionales de no contar con la moneda única- o el dólar, que todavía es la moneda de referencia mundial.

El dinero fíat basa su estabilidad en la confianza que el país o entidad emisora despierten en los usuarios finales, ciudadanos, otros gobiernos, empresas…, y esta confianza es un conglomerado que engloba un sistema judicial independiente, robustez financiera, y poderes ejecutivo y legislativo fiables.

Nacimiento de nuevos valores refugio

La llegada de las criptomonedas dio lugar a discusiones entre economistas, profesionales o diletantes, en torno a diversos factores:

-¿Son el bitcoin y sus hermanas menores una suerte de nuevo dinero? No parece que su uso se haya generalizado para este propósito, pero las stablecoins podrían funcionar como tal.

-¿Son las criptomonedas un valor refugio? Aún tendríamos que ver cómo se comportan en diversas crisis -no olvidemos que el oro ha estado con nosotros en todas las catástrofes, desde la peste negra hasta el Crack del 29- de momento las criptomonedas más capitalizadas del mercado sufrieron un descenso más que notable en su precio coincidiendo con el agravamiento de la crisis del coronavirus, pero muchos achacan el desplome a que por las mismas fechas la exchange china PlusToken inundó el mercado con sus bitcoin y ethereum estafados, y lógicamente a mayor oferta menores precios. En este momento los poseedores de criptoactivos observan atentamente los movimientos de sus precios a la espera del próximo halving de bitcoin que va a suceder este mes de mayo.

-¿Son las criptomonedas candidatas a protagonizar una burbuja? Por supuesto, si hasta los tulipanes tuvieron su propia burbuja podemos inferir que todo activo susceptible de ser comprado y vendido es a su vez susceptible de experimentar una burbuja financiera. Ya hemos vivido burbujas de deuda pública, burbujas inmobiliarias y se podría incluso decir que en el 2017 pincho una burbuja en el mercado de las criptomonedas -el criptomercado perdió casi toda su capitalización- lo importante está en saber identificar los signos y no dejarnos llevar por la euforia o por el pesimismo.

Si algo podemos tener claro en este mar de dudas es que cuando pase nuestros expertos tendrán material para discutir durante los próximos lustros, y se habrán resuelto numerosas dudas y planteado nuevos interrogantes, al fin y al cabo, ¿quién hubiera sospechado que la globalización tuviera los pies de barro?