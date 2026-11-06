El oscuro conflicto detrás de la separación de Pampita y Martín Pepa

La separación de Pampita y Martín Pepa volvió a sacudir al mundo del espectáculo tras confirmarse una nueva ruptura sentimental. La modelo transita un difícil momento anímico luego de que el empresario decidiera poner fin al vínculo amoroso. Los detalles sobre esta abrupta separación salieron a la luz recientemente en los medios.

“Hace quince días que está separada”, explicó Yanina Latorre al contar desde hace cuánto Pampita y su novio terminaron la relación. Y contó que fue quien tomó la decisión, como parte de un patrón que se vendría repitiendo hace tiempo. “Él la habría dejado por la misma situación de las últimas crisis, la distancia y la intensidad de ella. Viste que es casamentera, se quiere casar enseguida”.

La conductora detalló que Pampita está muy triste y prefiere ocultar temporalmente la noticia para intentar una reconciliación. “Me dicen que Pampita está triste, que no quiere que todavía se sepa porque tiende a querer arreglarse porque no se acabó el amor. Está todo bien y, sobre todo, ella está bien. Es lo mismo que pasó la última vez, que después ella lo convenció”.

La angustia actual de Pampita también se origina en los planes futuros que compartía junto a Martín Pepa. “Todo el mundo me dice que hace quince días estarían separados por lo mismo de siempre. Distancia, agendas laborales y el entorno de él me dice que ella es muy intensa, por no decir insoportable”, explicó Yanina.

La ruptura generó gran revuelo mediático y fue analizada en distintos programas de la televisión local durante las últimas horas. De hecho en Pasó en América repasaron la información que dio Yanina en SQP, además de hacer un recorrido por las constantes idas y vueltas que marcó esta relación. Las constantes idas y vueltas marcaron el ritmo de este romance desde el primer momento.

El periodista Tartu analizó con dureza la situación sentimental y recordó las intenciones de casamiento que existían previamente. “Nuestra amiga Barby Franco nos contó que Pampita se iba a casar con Pepa y nos pusimos todos contentos. Y ahora en SQP nos contaron que se separaron”, lanzó el periodista, aún sorprendido por la noticia de la ruptura.

El conductor también hizo memoria sobre el inicio de este romance marcado por la devoción religiosa de la modelo. “Ella le pidió un novio a la Virgen de Luján y le llegó finalmente Martín Pepa”, dijo recordando que la modelo venía de sufrir una dolorosa y escandalosa separación de Roberto García Moritán.