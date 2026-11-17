Yanina Latorre salió al cruce de Nancy Pazos tras sus polémicas declaraciones sobre sus excompañeros de LAM y A la Barbarossa, sumándose así a la fuerte respuesta previa de Mariana Brey. La conductora rompió el silencio y expuso su propia versión de los hechos, desmintiendo los dichos de la periodista y sacando a la luz los verdaderos motivos de su conflictiva salida de la televisión.

El conflicto mediático se desató luego de que Nancy Pazos visitara el programa La Mañana con Moria, ciclo donde recordó su paso por el envío de Georgina Barbarossa en Telefe. Durante esa entrevista, la periodista afirmó que recibió una suma mayor de dinero por tener que compartir el panel con Mariana Brey, y calificó su antigua experiencia laboral en LAM como "espantosa".

Ante la rápida reacción de Mariana Brey cuestionando el comportamiento de la periodista en Telefe, Yanina Latorre decidió redoblar la apuesta y blanquear la situación laboral de su excompañera. "Por suerte blanqueó que la echaron de Telefe, porque al principio decía que no, que no quería volver, que no renovó", comenzó disparando la panelista para poner en duda las excusas previas sobre su desvinculación del canal.

Acto seguido, la conductora desmintió rotundamente la versión sobre un supuesto incremento en su remuneración por trabajar junto a Brey. "Que le pagaron más por Mariana Brey, no. A lo sumo ella pidió ir un día menos, porque ella los viernes no iba nunca, pero no es que le pagaron más", aseguró Latorre, negando que existiera una compensación económica especial en su contrato.

Lejos de frenar sus críticas, Yanina cuestionó con dureza la actitud profesional de Pazos y la acusó de subestimar permanentemente el trabajo periodístico de sus colegas. "Tiene como una necesidad imperiosa de ningunear a la compañera y de sobresalir. ¿Por qué cuando Rial le hace una nota a Cristina es nota y cuando Mariana Brey le hace una nota a Milei no es nota?", lanzó completamente indignada.

En esa misma línea, la panelista profundizó su malestar por la postura de superioridad que percibe en los dichos de la comunicadora frente al resto del equipo. "Siempre está como denostando al compañero, como que ella está a otro nivel. Lo que pasa es que ella se cree que es un ser de luz y es distinta", agregó, dejando en evidencia el profundo desgaste que generó su presencia en el estudio.

El momento más tenso de su descargo llegó cuando recordó la convivencia diaria en LAM y reveló la verdadera razón detrás del despido de Nancy Pazos del ciclo de espectáculos. "Cuando viene a hablar de LAM, primero dice que pasó situaciones espantosas. Yo quiero que sepan, y esto es real, que yo estaba ahí, la echaron por infumable", sentenció sin filtros ante las cámaras.

Según detalló la conductora, los enfrentamientos dentro del programa eran cotidianos y alcanzaban tanto al conductor como a la totalidad del panel femenino. "Se la agarró con Ángel, conmigo, con todas las compañeras", aseguró, recordando además episodios específicos de tensión extrema: "Andrea Taboada le hizo la vida de a cuadritos y a Nequi Galotti con el marido dictador".

Asimismo, Latorre confesó que ella misma sufrió constantes descalificaciones personales por parte de Pazos, quien cuestionaba su idoneidad para debatir temas de actualidad. "Ella nunca estuvo cómoda, pero en realidad fue la que peleó con todas, con Analía. A mí me decía tilinga, me decía que yo no podía hablar de nada ni opinar de nada porque yo era botinera", recordó sobre los ataques recibidos.

Para cerrar su contundente testimonio, Yanina Latorre admitió que a Nancy Pazos le resultó difícil adaptarse a las reglas del espectáculo, pero remarcó que el grupo sufrió las consecuencias de sus modos. "Ella entró en un juego mediático que le costó, pero nosotros la pasamos mal con ella", concluyó, dando por terminada su versión sobre el escándalo.